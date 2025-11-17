- Дата публікації
Росіяни дроном вдарили по "швидкій" у Херсоні: які наслідки
Через обстріл карети “швидкої” у Херсоні є потерпілі.
Ввечері 16 листопада росіяни з дрона атакували бригаду «екстренки». Постраждав водій.
Про це повідомляє Херсонська МВА.
Як деталізували, 64-річний водій отримав вибухову травму та уламкові поранення обох ніг.
«У 32-річного фельдшера — контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми», — додала влада.
Медики надали постраждалим відповідну допомогу. Далі вони лікуватимуться амбулаторно.
Нагадаємо, 24 жовтня РФ атакувала Херсон дронами й «Градами».
Через атаку росіян загинуло дві людини. Ще 28 осіб дістали травми, серед них — 3 дітей.
Ворог цинічно бив на світанку, коли мешканці оговтувалися після попереднього обстрілу. Окупанти вдарили по житлових районах, пошкодивши маршрутку, приватні та багатоквартирні будинки, транспорт та об’єкти інфраструктури. Рятувальники працювали у надскладних умовах.