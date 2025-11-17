ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв

Росіяни дроном вдарили по "швидкій" у Херсоні: які наслідки

Через обстріл карети “швидкої” у Херсоні є потерпілі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
"Швидка" / Ілюстративне фото

"Швидка" / Ілюстративне фото / © Associated Press

Ввечері 16 листопада росіяни з дрона атакували бригаду «екстренки». Постраждав водій.

Про це повідомляє Херсонська МВА.

Як деталізували, 64-річний водій отримав вибухову травму та уламкові поранення обох ніг.

«У 32-річного фельдшера — контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми», — додала влада.

Медики надали постраждалим відповідну допомогу. Далі вони лікуватимуться амбулаторно.

Нагадаємо, 24 жовтня РФ атакувала Херсон дронами й «Градами».

Через атаку росіян загинуло дві людини. Ще 28 осіб дістали травми, серед них — 3 дітей.

Ворог цинічно бив на світанку, коли мешканці оговтувалися після попереднього обстрілу. Окупанти вдарили по житлових районах, пошкодивши маршрутку, приватні та багатоквартирні будинки, транспорт та об’єкти інфраструктури. Рятувальники працювали у надскладних умовах.

Дата публікації
Кількість переглядів
32
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie