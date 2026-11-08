Росіяни двічі атакували Одесу: є загиблий, пошкоджено будівлі та склад (фото)

Росіяни атакували склад продовольчих продуктів / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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В Одесі внаслідок чергової російської атаки загинула людина. Також пошкоджено адміністративну будівлю та покинуте нежитлове приміщення. Вранці під ударом опинився склад продовольчих продуктів.

Про наслідки обстрілу повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Обстріл Одеси: що відомо про загиблого та пошкодження

«Внаслідок чергового ворожого обстрілу 7 листопада в Одесі загинула людина. Пошкоджено адміністративну будівлю та покинуте нежитлове приміщення», — повідомив Олег Кіпер.

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Також він повідомив, що вранці 8 листопада росіяни влучили у склад продовольчих продуктів, який уже атакували раніше. Там спалахнула масштабна пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивного БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси та Лиманки.

«Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу/Лиманку», — йшлося у повідомленні військових.

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та понад 160 ударних безпілотників. Під ударом опинилися Одеса, Харків, Запоріжжя, Дніпро та низка областей.

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Унаслідок обстрілів є загиблі й поранені, також зафіксовано пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. Найскладніша ситуація склалася на Дніпропетровщині, де понад 600 тисяч споживачів у п'яти районах залишилися без електропостачання.

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