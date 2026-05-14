Росіяни двома хвилями вгатили по портах України: є поранені та руйнування (фото)

Наслідки атаки на портову інфраструктуру Одещини / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська у ніч проти 14 травня знову масовано атакували Одеську область, запустивши дві хвилі дронів. Під ударом опинилася портова інфраструктура, внаслідок чого постраждали люди.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Уночі російські окупанти вкотре здійснили масовану атаку на Одещину за допомогою ударних безпілотників. Унаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

Під ворожий удар потрапили об’єкти портової інфраструктури. Після двох хвиль атак зафіксовано пошкодження обладнання, майна та вантажного транспорту. Пожежі, що виникли через обстріли, рятувальники оперативно ліквідували.

Наразі на місцях працюють усі профільні служби. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки, а постраждалим надають необхідну допомогу.

Нічна атака на Україну 14 травня — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 14 травня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, застосувавши 731 засіб нападу: 56 ракет та 675 безпілотників. Сили ППО знищили 693 цілі. Основний удар був спрямований на Київ. Станом на ранок атака триває, зафіксовано нові групи дронів.

Зокрема, у Дарницькому районі Києва через ворожу атаку обвалився під’їзд багатоповерхівки. Надзвичайники проводять пошуково-рятувальну операцію. За останніми даними, у столиці постраждали 32 людини.

