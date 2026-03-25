Володимир Зеленський / © Сайт президента України

Росія може готувати найближчими місяцями нові удари по об’єктах системи водопостачання України. Через це громадам доручено посилити заходи безпеки та приділяти підвищену увагу захисту критичної інфраструктури.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Після масованих російських атак в Україні відбувся селектор за участі керівництва держави та профільних відомств, під час якого обговорили ситуацію в регіонах, що постраждали від ударів і влучань.

«Особлива увага — Чернігівщині, там увесь день тривали роботи з відновлення електрики», — сказав він.

Окремо було поставлено завдання урядовцям та Офісу президента спільно з військовими опрацювати посилення протиповітряної оборони, зокрема додатковий захист від дронових атак у західних регіонах країни. Йдеться про створення нових рубежів оборони, що визначено як пріоритетний напрям.

«Ми знаємо також, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, в кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об’єктів», — повідомив президент.

Під час наради за участі прем’єр-міністерки, керівництва «Нафтогазу», урядовців і міністра оборони також було узгоджено ключові подальші кроки.

Нагадаємо, під час масованої атаки РФ по Україні 24 березня «Шахед» атакував центр Івано-Франківська. Загинув нацгвардієць, який прийшов провідати дружину після пологів, та його донька.

Того ж дня Росія завдала масованого удару по низці обласних центрів заходу та центру країни — Львову, Тернополю, Вінниці, Житомиру.

Українські експерти зазначають, що для ефективної протидії масованим атакам безпілотників Україні варто активніше використовувати легкомоторну авіацію. Так, авіафахівець Костянтин Криволап сказав, що легкомоторні літаки можуть стати ефективним інструментом перехоплення — особливо над відкритою місцевістю, зокрема полями та лісами.