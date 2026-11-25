СБУ затримала російського агента / © СБУ

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Військова контррозвідка Служби безпеки Харківщини врятувала життя керівникові одного з найзасекреченіших підрозділів Сил оборони України. Зірвати замовне вбивство російським агентом вдалося завдяки сприянню головнокомандувача ЗСУ та Командування Сил спеціальних операцій.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

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Російський агент готував убивство командира ССО у Хмельницькому

Спецслужбовці спрацювали на випередження. У Хмельницькому вони затримали агента ГРУ, який уже підготував підрив командира загону спеціальних заходів ССО.

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Слідчі з’ясували, що чоловік заклав вибухівку у «власний» кросовер і залишив його просто біля під’їзду багатоповерхівки, де мешкає український офіцер.

У дверцята авто зловмисник вмонтував саморобну бомбу на основі пів кілограма пластиду. Щоб зробити вибух максимально смертоносним, заряд начинили уражальними елементами — металевими кульками діаметром 10 міліметрів, роликами з підшипників і свинцем.

За задумом російських кураторів, виконавець мав сидіти в засідці та дистанційно активувати пристрій у мить, коли військовий проходитиме повз заміновану машину.

Поруч із під’їздом стояв ще один автомобіль. У ньому агент встановив відеореєстратор із віддаленим доступом для ГРУ РФ, щоб росіяни могли в реальному часі зафіксувати момент вибуху.

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«Надалі відео запланованого теракту рашисти планували використати для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій з розхитування внутрішньої ситуації в Україні», — пишуть у Службі безпеки України.

Співробітники СБУ викрили ворожий план завчасно та затримали кілера «на гарячому» за кілька метрів від замінованого авто — саме тоді, коли він уже збирався натиснути кнопку дистанційного підриву.

За даними справи, виконавцем злочину був харків’янин, якого завербувало російське ГРУ. Раніше чоловік служив за контрактом, але 2024 року звільнився з армії за станом здоров’я.

На гачок спецслужб РФ він потрапив, коли шукав «швидких» заробітків у профільних телеграм-каналах. Після вербування чоловік пройшов перевірку — виконав «тестове завдання» з розвідки запасних командних пунктів і паркувань транспорту Сил оборони в обласному центрі.

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Згодом росіяни «відрядили» його до Хмельницького для фізичної ліквідації командира підрозділу ССО.

Прибувши на місце, агент орендував квартиру поблизу будинку українського офіцера та облаштував на балконі замаскований відеореєстратор. Так він стежив за розпорядком дня і маршрутами пересування військового.

Після цього зловмисник забрав зі схрону автомобільні дверцята з заздалегідь вмонтованою вибухівкою. В орендованому гаражі він встановив їх на кросовер, який перед тим пригнав із Харкова разом зі ще однією машиною для відеофіксації теракту.

За вбивство українського командира росіяни обіцяли агенту «невідкладну евакуацію» до РФ транзитом через треті країни та російське громадянство.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон з анонімними чатами — він регулярно змінював їх для законспірованого зв’язку з представниками ГРУ РФ.

Слідчі СБУ вже повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, скоєна в умовах воєнного стану.

Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Російські агенти: останні новини

Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала в Харкові агента ФСБ, який коригував російські удари та збирав дані про дислокацію українських військових. Чоловік діяв у парі з дружиною, яку спецслужба викрила ще в січні 2026 року — спершу росіяни завербували саме її для збору координат на Дніпропетровщині через Telegram-бот, а згодом залучили і її чоловіка для шпигунства в обласному центрі.

Для маскування зловмисник їздив громадським транспортом або користувався автомобілем знайомої, яка не знала про його наміри, фотографував місця базування Сил оборони та позначав їх на Google Картах. Зібрану інформацію він надсилав кураторові з ФСБ через анонімний акаунт у месенджері.

Агента затримали у власній оселі, вилучивши у нього смартфон і ноутбук із доказами співпраці з ворогом. Його повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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