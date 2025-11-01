ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
882
1 хв

Росіяни ховаються і чекають на підкріплення: офіцер ЗСУ про ситуацію у Покровську

Офіцер ЗСУ наголосив, що дуже активні заходи як уже проводяться, так і відбувається підготовка до них. І ніхто не збирається здавати Покровськ.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Покровськ

Покровськ / © Getty Images

Росіяни, які зайшли до Покровська на Донеччині, у більшості своїй переховуються.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький в етері КИЇВ24.

Військовий розповів, що нині окупанти чекають на підкріплення та допомогу.

«Зараз задача у них зберегти життя. Тому дуже активні заходи проводяться. Як уже проводяться, так і готуються до них. І ніхто не збирається здавати Покровськ», — наголосив офіцер ЗСУ.

Нагадаємо, Головне управління розвідки провело успішну операцію на фронті. Начальник ГУР Кирило Буданов перебуває біля Покровська і разом з комбригами управляє підрозділами.

