Росіяни ховаються і чекають на підкріплення: офіцер ЗСУ про ситуацію у Покровську

Покровськ / © Getty Images

Росіяни, які зайшли до Покровська на Донеччині, у більшості своїй переховуються.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький в етері КИЇВ24.

Військовий розповів, що нині окупанти чекають на підкріплення та допомогу.

«Зараз задача у них зберегти життя. Тому дуже активні заходи проводяться. Як уже проводяться, так і готуються до них. І ніхто не збирається здавати Покровськ», — наголосив офіцер ЗСУ.

Нагадаємо, Головне управління розвідки провело успішну операцію на фронті. Начальник ГУР Кирило Буданов перебуває біля Покровська і разом з комбригами управляє підрозділами.