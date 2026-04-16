Росіяни кількома хвилями атакували великий обласний центр: багато жертв і руйнувань

Олена Капнік
Вночі 16 квітня російські війська здійснили кілька хвиль атак ракетами і безпілотниками по Одесі. Жертва ударів по обласному центрові стали шість осіб. Окрім того, щонайменше 11 травмованих.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Внаслідок ударів по Одесі пошкоджено об'єкти інфраструктури, а також житловий будинок у Хаджибейському районі. Зокрема, у кількох будівлях вибито понад 300 вікон.

Крім того, зафіксовані пошкодження в одному з парків Приморського району.

