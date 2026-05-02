- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 116
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни криють дронами Кривий Ріг — лунають вибухи
Армія РФ атакує об’єкт інфраструктури у місті.
Сьогодні, 2 травня, росіяни атакували Кривий Ріг «Шахедами».
Про це повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
«Кривий Ріг. Вибухи. Ворог атакує „Шахедами“ об’єкт інфраструктури», — коротко зазначив він.
Нагадаємо, у ніч проти 2 травня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками. У Миколаєві під удар «Шахедів» потрапила енергетична інфраструктура.
Коментарі
Сортувати: