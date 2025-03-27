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Росіяни криють вогнем Херсон: є жертви, у місті зникло світло
Окупанти вгатили по центру міста — влада повідомила про перші деталі.
Сьогодні, 27 березня, росіяни обстріляли центр Херсон.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
“Центр Херсона зараз. Ворог масовано криє вогнем місто. Наразі відомо про одного пораненого — „швидка“ доправила його до лікарні. Попередньо, ще одна людина загинула”, — написав він.
Своєю чергою очільник Херсонської МВА Мрочко зазначив, що місто залишилося без світла через масований обстріл окупантів.
“Через це у місті тимчасово зупинено рух тролейбусів. Місця та обсяги пошкоджень наразі з’ясовують фахівці”, — уточнив він.
Нагадаємо, 13 березня російські окупаційні війська масовано атакували центра Херсона. Загинула жінка.