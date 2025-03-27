Росіяни криють вогнем Херсон: є жертви, у місті зникло світло

Херсон перебуває під ворожою атакою / © Associated Press

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Сьогодні, 27 березня, росіяни обстріляли центр Херсон.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

“Центр Херсона зараз. Ворог масовано криє вогнем місто. Наразі відомо про одного пораненого — „швидка“ доправила його до лікарні. Попередньо, ще одна людина загинула”, — написав він.

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Своєю чергою очільник Херсонської МВА Мрочко зазначив, що місто залишилося без світла через масований обстріл окупантів.

“Через це у місті тимчасово зупинено рух тролейбусів. Місця та обсяги пошкоджень наразі з’ясовують фахівці”, — уточнив він.

Нагадаємо, 13 березня російські окупаційні війська масовано атакували центра Херсона. Загинула жінка.