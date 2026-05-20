Росіяни лізуть через труби та човнами: у ЗСУ розповіли про бої за Куп’янськ

У Куп’янську Харківської області станом на 18 травня відсутні угруповання російських сил: усіх росіян, які залишалися в місті після завершення контроперації Сил оборони, знищили або взяли в полон.

Про це в інтерв’ю «Суспільне Харків», яке відбулося в командному пункті «Хартії», повідомив командир третьої роти першого батальйону на позивний «Зануда».

Ситуація в місті та спроби інфільтрації росіян

За словами командира, заяви росіян про нібито повернення контролю над Куп’янськом не відповідають дійсності, а території на околицях є радше «сірою зоною». Противник намагається затягуватися на околиці міста, використовуючи літню «зеленку» для маскування, проте українські військові зайняли оборонні позиції, тому ситуація залишається стабільною. Диверсійно-розвідувальних груп у місті немає.

Росіяни намагаються проникати в Куп’янськ з півночі, зокрема з напрямку Дворічної, рухаючись через труби, зарослі посадки та поля. Раніше, коли річка Оскіл була замерзлою, вони переходили її по льоду, а зараз використовують човни. За останні два місяці до самого міста змогли прослизнути лише поодинокі піхотинці.

«Зануда» каже, що червона зона на мапі DeepState — це застарілі дані / © «Суспільне.Харків»

Тактика противника та використання живої сили

Основна тактика росіян зараз полягає в інфільтрації піхоти за підтримки FPV-дронів. Командир пояснив, що загарбники відправляють військових по одному або малими групами з метою завести хоча б одного піхотинця в українські оборонні позиції для передачі інформації по радіозв’язку.

«Якісь один-два піхотинці заходять, їх вбивають», — зазначив військовий.

Він додав, що через відсутність їжі та води заблокованим росіянам доставляють провізію дронами, що допомагає українським захисникам швидко виявляти та ліквідовувати їх або брати в полон. Якість живої сили ворога оцінюється як мінімальна — полонені зазвичай мають лише один-два тижні підготовки.

Хто воює на Куп’янському напрямку

Командир роти повідомив, що переважна більшість російських військових на цій ділянці фронту є колишніми ув’язненими.

«У більшості випадків — 90% — це, якщо простими словами, то зеки. Їх за щось посадили до тюрми, запропонували контракт, вони підписують і йдуть воювати», — розповів «Зануда».

За словами військового, під час підписання контрактів росіян запевнюють, що вони будуть будівельниками, копатимуть траншеї чи керуватимуть дронами, проте всі вони зрештою потрапляють у піхоту.

«Зануда» заявив, що наразі шансів знову захопити Куп’янськ у росіян немає. На боці Сил оборони України воюють досвідчені підрозділи, а також допомагає складний рельєф місцевості та річка, яка заважає просуванню ворожої техніки.

