Росіяни лізуть через труби та човнами: у ЗСУ розповіли про бої за Куп’янськ
Куп’янськ повністю контрольований Сил оборони. Командир роти «Хартії» спростував фейки росіян про захоплення міста.
У Куп’янську Харківської області станом на 18 травня відсутні угруповання російських сил: усіх росіян, які залишалися в місті після завершення контроперації Сил оборони, знищили або взяли в полон.
Про це в інтерв’ю «Суспільне Харків», яке відбулося в командному пункті «Хартії», повідомив командир третьої роти першого батальйону на позивний «Зануда».
Ситуація в місті та спроби інфільтрації росіян
За словами командира, заяви росіян про нібито повернення контролю над Куп’янськом не відповідають дійсності, а території на околицях є радше «сірою зоною». Противник намагається затягуватися на околиці міста, використовуючи літню «зеленку» для маскування, проте українські військові зайняли оборонні позиції, тому ситуація залишається стабільною. Диверсійно-розвідувальних груп у місті немає.
Росіяни намагаються проникати в Куп’янськ з півночі, зокрема з напрямку Дворічної, рухаючись через труби, зарослі посадки та поля. Раніше, коли річка Оскіл була замерзлою, вони переходили її по льоду, а зараз використовують човни. За останні два місяці до самого міста змогли прослизнути лише поодинокі піхотинці.
Тактика противника та використання живої сили
Основна тактика росіян зараз полягає в інфільтрації піхоти за підтримки FPV-дронів. Командир пояснив, що загарбники відправляють військових по одному або малими групами з метою завести хоча б одного піхотинця в українські оборонні позиції для передачі інформації по радіозв’язку.
«Якісь один-два піхотинці заходять, їх вбивають», — зазначив військовий.
Він додав, що через відсутність їжі та води заблокованим росіянам доставляють провізію дронами, що допомагає українським захисникам швидко виявляти та ліквідовувати їх або брати в полон. Якість живої сили ворога оцінюється як мінімальна — полонені зазвичай мають лише один-два тижні підготовки.
Хто воює на Куп’янському напрямку
Командир роти повідомив, що переважна більшість російських військових на цій ділянці фронту є колишніми ув’язненими.
«У більшості випадків — 90% — це, якщо простими словами, то зеки. Їх за щось посадили до тюрми, запропонували контракт, вони підписують і йдуть воювати», — розповів «Зануда».
За словами військового, під час підписання контрактів росіян запевнюють, що вони будуть будівельниками, копатимуть траншеї чи керуватимуть дронами, проте всі вони зрештою потрапляють у піхоту.
«Зануда» заявив, що наразі шансів знову захопити Куп’янськ у росіян немає. На боці Сил оборони України воюють досвідчені підрозділи, а також допомагає складний рельєф місцевості та річка, яка заважає просуванню ворожої техніки.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, на Оріхівському напрямку російські військові зазнали несподіваних втрат не під час боїв. За даними ГУР, росіяни масово отруїлися алкоголем, а тіла загиблих кілька днів залишалися без евакуації.
Раніше ми писали, що російські військові на півдні використовують магістральний газопровід для таємного перекидання штурмових та диверсійних груп у тил українських сил.
Раніше повідомлялося, що вночі та на світанку РФ атакувала безпілотниками Новобаварський район Харкова