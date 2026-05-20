Росіяни лізуть через труби та човнами: у ЗСУ розповіли про бої за Куп’янськ

Куп’янськ повністю контрольований Сил оборони. Командир роти «Хартії» спростував фейки росіян про захоплення міста.

© Associated Press

У Куп’янську Харківської області станом на 18 травня відсутні угруповання російських сил: усіх росіян, які залишалися в місті після завершення контроперації Сил оборони, знищили або взяли в полон.

Про це в інтерв’ю «Суспільне Харків», яке відбулося в командному пункті «Хартії», повідомив командир третьої роти першого батальйону на позивний «Зануда».

Ситуація в місті та спроби інфільтрації росіян

За словами командира, заяви росіян про нібито повернення контролю над Куп’янськом не відповідають дійсності, а території на околицях є радше «сірою зоною». Противник намагається затягуватися на околиці міста, використовуючи літню «зеленку» для маскування, проте українські військові зайняли оборонні позиції, тому ситуація залишається стабільною. Диверсійно-розвідувальних груп у місті немає.

Росіяни намагаються проникати в Куп’янськ з півночі, зокрема з напрямку Дворічної, рухаючись через труби, зарослі посадки та поля. Раніше, коли річка Оскіл була замерзлою, вони переходили її по льоду, а зараз використовують човни. За останні два місяці до самого міста змогли прослизнути лише поодинокі піхотинці.

«Зануда» каже, що червона зона на мапі DeepState — це застарілі дані / © «Суспільне.Харків»

Тактика противника та використання живої сили

Основна тактика росіян зараз полягає в інфільтрації піхоти за підтримки FPV-дронів. Командир пояснив, що загарбники відправляють військових по одному або малими групами з метою завести хоча б одного піхотинця в українські оборонні позиції для передачі інформації по радіозв’язку.

«Якісь один-два піхотинці заходять, їх вбивають», — зазначив військовий.

Він додав, що через відсутність їжі та води заблокованим росіянам доставляють провізію дронами, що допомагає українським захисникам швидко виявляти та ліквідовувати їх або брати в полон. Якість живої сили ворога оцінюється як мінімальна — полонені зазвичай мають лише один-два тижні підготовки.

Хто воює на Куп’янському напрямку

Командир роти повідомив, що переважна більшість російських військових на цій ділянці фронту є колишніми ув’язненими.

«У більшості випадків — 90% — це, якщо простими словами, то зеки. Їх за щось посадили до тюрми, запропонували контракт, вони підписують і йдуть воювати», — розповів «Зануда».

За словами військового, під час підписання контрактів росіян запевнюють, що вони будуть будівельниками, копатимуть траншеї чи керуватимуть дронами, проте всі вони зрештою потрапляють у піхоту.

«Зануда» заявив, що наразі шансів знову захопити Куп’янськ у росіян немає. На боці Сил оборони України воюють досвідчені підрозділи, а також допомагає складний рельєф місцевості та річка, яка заважає просуванню ворожої техніки.

Нагадаємо, на Оріхівському напрямку російські військові зазнали несподіваних втрат не під час боїв. За даними ГУР, росіяни масово отруїлися алкоголем, а тіла загиблих кілька днів залишалися без евакуації.

Раніше ми писали, що російські військові на півдні використовують магістральний газопровід для таємного перекидання штурмових та диверсійних груп у тил українських сил.

Раніше повідомлялося, що вночі та на світанку РФ атакувала безпілотниками Новобаварський район Харкова

