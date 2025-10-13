Росіяни лише посилять обстріли ТЕС та газових родовищ України: Портников назвав мету

Портников про ескалацію Путіна після Аляски / © ТСН.ua

Російський президент Володимир Путін продовжує свій ескалаційний курс, який помітно посилився після його зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом на Алясці.

Про це заявив відомий публіцист Віталій Портников.

Він проаналізував систематичні удари РФ по українській критичній інфраструктурі.

Систематичне знищення енергетики та ігнорування перемовин

Портников наголосив, що Росія перейшла від точкових ударів до спроб систематичного знищення української енергетичної інфраструктури. Атаки, що завдаються майже щодня по різних містах, нещодавно охопили й столицю з прицілом на теплові електростанції, а також газові родовища. Це має спричинити серйозні проблеми для України взимку, створюючи ризик «енергомору».

Портников наголошує, що ці масовані обстріли відбуваються на тлі пропозицій Заходу про мир і переговори. Путін ці пропозиції відверто ігнорує, і для цього є дві причини, зокрема невіра у вплив Заходу. Він вважає, що це не має реальних інструментів для серйозного тиску.

Також, на думку Портникова, Путін переконаний, що будь-які переговори можуть стосуватися лише капітуляції України та створення умов для її подальшого зникнення.

Мета Путіна: територія, непридатна для життя

За словами публіциста, головна мета російського очільника — зробити Україну «територією, непридатною до нормального життя». Удари по енергетиці мають вселити в українців стійке відчуття безвиході та змусити здатися.

Проте мотивація набагато ширша, ніж просто деморалізація суспільства. Передусім знищити економіку і не залишити Україні серйозних перспектив для відновлення, зробивши її наочним прикладом того, що трапляється з країнами, які протистоять Москві.

Також Кремль прагне створити нестерпні умови для стимулювання нової хвилі еміграції. Чим менше українців залишиться, тим вищі шанси Росії зберегти свій геополітичний вплив.

Протидія ескалації: вибити «смердючі зуби дракона»

Портников підкреслює, що розмовами та умовляннями цю ескалацію не зупинити. Він наводить приклад останніх місяців, коли переговори були приречені на провал.

Єдиним ефективним шляхом протидії, на його думку, є послаблення військового й енергетичного потенціалу самої Російської Федерації.

«З драконом не домовляються про мир. Навіть якщо неможливо відрубати йому голову, принаймні можна вибити смердючі зуби», — резюмує Портников.

Він наголошує, що українські удари по російських військових об’єктах та НПЗ уже змушують Кремль бути обережнішим і роблять війну дорожчою.

Якщо Україна отримає далекобійні ракети, Росія може втратити значну частину свого економічного потенціалу, що є єдино правильним підходом до агресора.