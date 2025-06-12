Росіяни мають просування у бік важливого міста: деталі від ЗСУ

Війна. / © Associated Press

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Російська окупаційна армія має просування в бік Костянтинівки Донецької області з напрямку Часів Яру. Ситуація на фронті загострилася.

Про це повідомив командир взводу 93-ї ОМБр із позивним Омар в ефірі Еспресо.

“Ворог перейшов до активних наступальних дій. Противнику в цьому допомагає погода й вони активно проводять штурмові дії. На нашому напрямку з флангів, на жаль, противник має просування у бік Костянтинівки", - розповів військовий.

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З його слів, окупанти значно посилили застосування дронів для підтримки штурмових дій. Окрім того, росіяни продовжують комбінувати свої атаки за допомогою різного виду техніки.

"Застосовують мотоцикли, а також іншу техніку. Є спроби просуватись за допомогою так званих "мангалів". Також окупанти фактично збільшили кількість застосування ворожих дронів й відповідно операторів", - додав він.

Як повідомлялося, російській армії дуже важливо захопити Костянтинівку. Ця територія необхідна як плацдарм для розгортання наступальних операцій на Дніпропетровському напрямку. Окрім того, Костянтинівка - залізничний і автомобільний вузол, який виконує важливу роль логістичного хабу та укріпрайону для ЗСУ.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов наголошує, що влітку головним напрямком зосередження зусиль військ РФ залишатиметься Донеччина. Зокрема, окупанти спробують атакувати ключові міста.

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Дата публікації 13:02, 09.06.25 Кількість переглядів 15 "Лотерея" на життя! Попри ризики з Костянтинівки не поспішають виїздити! Спецрепортаж ТСН