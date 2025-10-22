Росіяни масовано атакують Харків: БпЛА влучив у дитячий садок, є поранені (відео)

Атака на Харків. / © Associated Press

У середу, 22 жовтня, Харків опинився під масованою атакою російських безпілотників. У місті є влучання у приватний дитячий садочок. Загинув 40-річний чоловік.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

“Харків під масованою атакою ворожих безпілотників - у небі над містом ще є бойові дрони ворога”, - наголосив мер.

З його слів, окупанти атакують Холодногірський район міста. Там сталися влучання безпілотників. Пошкоджено дошкільний заклад освіти.

“Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару - пожежа”, - наголосив Терехов.

Міський голова уточнив, що усі діти були евакуйовані з садочка, де триває пожежа. За його даними, станом на 11:20 відомо про чотирьох поранених, один - без свідомості у реанімації. Станом на 11:40 відомо про п’ятьох травмованих.

Нагадаємо, минула ніч також була дуже важка для Харкова. У місті були зафіксовані влучання шести КАБів. Росіяни розтрощили мережі деяких комунальних підприємств і пошкодили приватні будинки. Зокрема, були влучання у мережі “Міськсвітла” та газогони.