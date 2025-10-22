ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1334
Час на прочитання
1 хв

Росіяни масовано атакують Харків: БпЛА влучив у дитячий садок, є поранені (відео)

Внаслідок влучання у приватний дитячий садок одна людина загинула.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на Харків.

Атака на Харків. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У середу, 22 жовтня, Харків опинився під масованою атакою російських безпілотників. У місті є влучання у приватний дитячий садочок. Загинув 40-річний чоловік.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

“Харків під масованою атакою ворожих безпілотників - у небі над містом ще є бойові дрони ворога”, - наголосив мер.

З його слів, окупанти атакують Холодногірський район міста. Там сталися влучання безпілотників. Пошкоджено дошкільний заклад освіти.

“Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару - пожежа”, - наголосив Терехов.

Міський голова уточнив, що усі діти були евакуйовані з садочка, де триває пожежа. За його даними, станом на 11:20 відомо про чотирьох поранених, один - без свідомості у реанімації. Станом на 11:40 відомо про п’ятьох травмованих.

Нагадаємо, минула ніч також була дуже важка для Харкова. У місті були зафіксовані влучання шести КАБів. Росіяни розтрощили мережі деяких комунальних підприємств і пошкодили приватні будинки. Зокрема, були влучання у мережі “Міськсвітла” та газогони.

Дата публікації
Кількість переглядів
1334
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie