Росіяни масовано атакують Харків: БпЛА влучив у дитячий садок, є поранені (відео)
Внаслідок влучання у приватний дитячий садок одна людина загинула.
У середу, 22 жовтня, Харків опинився під масованою атакою російських безпілотників. У місті є влучання у приватний дитячий садочок. Загинув 40-річний чоловік.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.
“Харків під масованою атакою ворожих безпілотників - у небі над містом ще є бойові дрони ворога”, - наголосив мер.
З його слів, окупанти атакують Холодногірський район міста. Там сталися влучання безпілотників. Пошкоджено дошкільний заклад освіти.
“Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару - пожежа”, - наголосив Терехов.
Міський голова уточнив, що усі діти були евакуйовані з садочка, де триває пожежа. За його даними, станом на 11:20 відомо про чотирьох поранених, один - без свідомості у реанімації. Станом на 11:40 відомо про п’ятьох травмованих.
Нагадаємо, минула ніч також була дуже важка для Харкова. У місті були зафіксовані влучання шести КАБів. Росіяни розтрощили мережі деяких комунальних підприємств і пошкодили приватні будинки. Зокрема, були влучання у мережі “Міськсвітла” та газогони.