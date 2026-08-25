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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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137
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Росіяни масовано атакували Краматорськ: серед поранених — двомісячне немовля

Через обстріл Краматорська поранено немовля.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Краматорськ

Краматорськ

Щонайменше 11 людей постраждали внаслідок ранкових російських ударів по Краматорську Донецької області. Серед поранених — двомісячна дитина.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За попередніми даними, російські війська вранці завдали по місту восьми ударів, ймовірно, із застосуванням авіабомб.

Унаслідок атаки пошкоджені численні багатоповерхові будинки та один із об'єктів інфраструктури.

Наразі на місці працюють відповідні служби. Фахівці встановлюють остаточні наслідки обстрілу та уточнюють інформацію про постраждалих.

Місцева влада вкотре закликала жителів Донеччини, які досі залишаються в області, евакуюватися до безпечніших регіонів України.

Нагадаємо, війська РФ вдень 16 серпня атакували Краматорськ дроном «Герань-2». Безпілотник влучив у відділення «Нової пошти», внаслідок чого загинув 19-річний співробітник, ще семеро чоловіків отримали поранення. Поліція та місцева влада документують наслідки удару.

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