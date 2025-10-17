Росіяни масовано атакували Кривий Ріг: влада повідомила про наслідки "прильотів"

Вибухи. / © Getty Images

Вночі проти 17 жовтня російська армія атакувала безпілотниками Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Сталося понад десяток влучань на об'єктах інфраструктури. Інформації про потерпілих немає.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, у Криворізькому районі сили ППО знищили 22 російські безпілотники, але сталися влучання.

“У Кривому Розі окупанти вдарили по об'єктах інфраструктури. В результаті - понад десять влучань, на об'єктах виникли пожежі”, - поінформував чиновник.

З його слів, без електропостачання залишилися населені пункти Авангагд, Верабове та Мирівське. У самому Кривому Розі, наголосив Вілкул, усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють.

Очільники Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко додав, що під прицілом було місто Кривий Ріг, на решті території району ніч минула без надзвичайних подій.

“Російські терористи атакували Кривий Ріг. Внаслідок чого на території промислового підприємства сталося займання. Пошкоджена енергетична інфраструктура”, - повідомив чиновник.

Нагадаємо, після опівночі Вілкул заявив, що Кривий Ріг перебуває під масованим ударом дронів. Місцеві мешканці повідомляли про понад 10 вибухів і десятки «Шахедів» у небі. Повітряні сили попереджали про дрони в регіоні.

Зауважимо, що на атаку на рідне місто відреагував президент Володимир Зеленський. Зокрема, він наголосив на системності російських ударів по українській енергетиці впродовж останніх тижнів. З його слів, Росія намагається перетворити Україну на "острів небезпеки", однак цього не можна допустити.