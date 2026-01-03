- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 138
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни масовано атакували Миколаїв дронами: що відомо
Більшість ворожих дронів цілилися по об’єктах енергетичної інфраструктури.
У ніч проти 3 січня у Миколаєві пролунала серія вибухів. Ворог спрямував на місто десятки ударних безпілотників.
Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім.
«Уночі ворог здійснив масовану атаку БпЛА типу „Shahed-131/136“ на критичну інфраструктуру області. Внаслідок чого відбулось знеструмлення частини населених пунктів Миколаївського району. Від ночі енергетики здійснюють роботи з відновлення. Постраждалих немає», — уточнив він.
Яка ситуація у районах:
Удень ворог атакував передмістя Миколаєва ударним дроном, попередньо — БпЛА типу «Молнія». Пошкоджено будівлю АЗС та два автомобілі. Постраждалих немає.
Також учора ворог атакував FPV-дроном Куцурубську громаду. Постраждалих немає.
Нагадаємо, після першої години ночі Повітряні сили попереджали про рух ворожих БпЛА у напрямку Миколаєва. У місті було чути звуки вибухів.