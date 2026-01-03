Росіяни масовано атакували Миколаїв дронами: що відомо

РФ вгатила по Миколаєву / © Associated Press

У ніч проти 3 січня у Миколаєві пролунала серія вибухів. Ворог спрямував на місто десятки ударних безпілотників.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

«Уночі ворог здійснив масовану атаку БпЛА типу „Shahed-131/136“ на критичну інфраструктуру області. Внаслідок чого відбулось знеструмлення частини населених пунктів Миколаївського району. Від ночі енергетики здійснюють роботи з відновлення. Постраждалих немає», — уточнив він.

Яка ситуація у районах:

Удень ворог атакував передмістя Миколаєва ударним дроном, попередньо — БпЛА типу «Молнія». Пошкоджено будівлю АЗС та два автомобілі. Постраждалих немає.

Також учора ворог атакував FPV-дроном Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

Нагадаємо, після першої години ночі Повітряні сили попереджали про рух ворожих БпЛА у напрямку Миколаєва. У місті було чути звуки вибухів.