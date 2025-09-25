Росіяни масовано атакували Ніжин: місто без світла і води

Обстріл Ніжина 25 вересня

Росіяни зранку 25 вересня атакували Ніжин ударними БпЛА. Через влучання по об’єкту інфраструктури чимало людей без електропостачання.

Про це повідомляє мер Ніжина Олександр Кодола.

Як зазначає влада, зафіксовано влучання близько 14 ударних БпЛА. Усі атакували об’єкт критичної інфраструктури. Обстріл спричинив пожежу.

«За попередньою інформацією, постраждалих немає», — втішив посадовець.

Однак чимало людей залишилося без електропостачання. Цифра сягає близько 30 тисяч абонентів, які проживають у Ніжинській громаді.

«Як тільки дозволить безпекова ситуація, всі служби приступлять до ліквідації наслідків атаки та відновлення стабільного електропостачання», — завершив очільник міста.

Нагадаємо, ввечері 14 вересня окупанти вдарили по рятувальниках у Ніжині Чернігівської області. Співробітники ДСНС саме гасили пожежу після удару БпЛА. Внаслідок обстрілу травмовані четверо надзвичайників, їх госпіталізували до медзакладів.

Кодола повідомив, що ворог влучив у велику нафтобазу. Для ліквідації пожежі та наслідків були залучені понад 20 одиниць техніки з Ніжина та з найближчих районів.

«Вогнем знищено багато майна цього підприємства. Один з рятувальників отруївся під час ліквідації цієї ситуації. По завершенню гасіння був другий „приліт“ увечері, на початку 23:00. У результаті цього троє рятувальників отримали осколкові поранення. Вони доставлені до лікарні, їм надають допомогу», — повідомив Кодола.