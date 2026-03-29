Росіяни масовано атакували одну із областей України: куди поцілили

Наслідки атаки на Одещину / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

У ніч проти 29 березня російські окупанти здійснили чергову атаку на Одеську область, застосувавши ударні безпілотники. Ціллю ворога стала цивільна та енергетична інфраструктура регіону.

Про наслідки обстрілу повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наслідки атаки:

Енергетика: Зафіксовано влучання в один із об’єктів енергетичної інфраструктури. Через пошкодження у низці населених пунктів області спостерігаються перебої з електропостачанням.

Житловий сектор: Один із дронів влучив у приватний будинок, частково зруйнувавши фасад будівлі. Також зафіксовані пошкодження на території дачного кооперативу.

За офіційною інформацією, пожежі, що виникли на місцях влучань, уже ліквідовані. Загиблих та постраждалих немає.

Наслідки обстрілу Одещини / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

На місцях працюють аварійні бригади та рятувальники. Енергетики займаються відновленням живлення у знеструмлених районах, паралельно триває оцінка збитків.

Атака на Україну 29 березня: що відомо

Російські окупанти у ніч проти 29 березня атакували Україну 442 дронами та ракетою «Кинджал».

Зокрема росіяни атакували Хмельницьку область. Під ударом також був Конотоп на Сумщині. Там російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста.