РФ масовано атакувала житлові будинки в одній з областей: масштабні руйнування та пожежі

Протягом доби російська армія масована атакувала Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Щонайменше троє людей отримали травми.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

У Павлограді внаслідок російських ударів виникли пожежі. Пошкоджено понад десять приватних будинків та автомобілі.

У місті травмовано трьох людей: двох потерпілих шпиталізували до медзакладу, вони мають травми середньої важкості. Ще один потерпілий 43-річний чоловік перебуває на амбулаторному лікуванні.

У Синельниківському районі окупанти вдарили по Покровській і Дубовиківській громадах. У населених пунктах зайнялися приватні будинки та господарська споруда.

У Нікопольському районі під прицілом росіян були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровськагромади. Внаслідок «прильотів» пошкоджено інфраструктуру і низку будівель.

Атаки РФ на Дніпро

Нагадаємо, напередодні, 7 травня, росіяни запустили балістику по місту Дніпро. Військові попередили про швидкісну ціль на обласний центр, сталися сильні вибухи. Місцева влада повідомила про атаку на місто. Минулося без постраждалих. Втім, на місці удару сталася пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна на підприємстві харчової промисловості.

Зранку того ж дня росіяни також атакували Дніпро. Загорілася квартира у п’ятиповерховому житловому будинку. Крім того, пошкоджено гаражі та автомобілі. Постраждали двоє людей.

Дата публікації 16:30, 07.05.26

