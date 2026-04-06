Кривава атака Росії: в Одесі окупанти вбили маму з маленькою донькою, в Харкові поранено водія

Росіяни 6 квітня завдали масованого удару по Україні / © ГУ ДСНС в Одеській області

Реклама

У ніч проти 6 квітня російська армія здійснила чергову масовану атаку на мирні міста України. Під ворожим вогнем опинилися Одеса, Харківщина, Чернігівщина та інші регіони.

Удари по житлових кварталах та критичній інфраструктурі призвели до людських жертв, десятки мешканців дістали поранення. Через пошкодження енергооб’єктів тисячі людей у кількох областях залишилися без світла.

Усі подробиці наслідків обстрілів, дані про загиблих та ситуацію в постраждалих містах — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Масована атака на Одесу: росіяни вбили матір та дворічну дитину

У ніч проти 6 квітня російська армія здійснила масований удар дронами по Одесі. За інформацією голови ОВА Олега Кіпера, ворожий обстріл забрав життя трьох людей: загинули 53-річна жінка, а також 30-річна одеситка разом із своєю дворічною донькою.

Медики надають допомогу постраждалим внаслідок обстрілу в Одесі

Постраждалі внаслідок обстрілу в Одесі

За даними ДСНС, кількість постраждалих зросла до 17 осіб. Серед них — вагітна жінка та двоє маленьких дітей (семимісячний хлопчик і дворічна дівчинка). Дев’ятьох людей госпіталізували, четверо з них перебувають у важкому стані.

Рятувальники допомагають постраждалій дитині

Наслідки обстрілу в Одесі

Наслідки обстрілу в Одесі / © ГУ ДСНС в Одеській області

«Дев’ять постраждалих госпіталізовані, інші отримували амбулаторну допомогу. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані, інші — у середньому стані важкості», — зазначив заступник начальника Одеської ОВА Олексій Химченко в ефірі «Ми Україна».

Найбільше постраждали Приморський та Київський райони міста:

Реклама

у Приморському районі пошкоджено багатоповерхівку та сім приватних будинків.

у Київському районі руйнування значні: постраждали кілька багатоповерхівок, понад 20 приватних будинків, дитсадок та понад 20 автомобілів.

За словами голови районної адміністрації Марини Лозовенко, пошкоджено:

12 багатоповерхових будинків;

22 приватні будинки;

один дитячий садок;

зафіксовано близько 670 вибитих вікон.

«Хтось встиг вибігти, хтось спускався, хтось був у квартирах. Ми почули кілька вибухів. Дехто зрозумів, що треба спускатися, хтось не встиг. Після прильоту вже усі вибігли на двір дивитися, що трапилося. Жах, жахіття — це ніби, знаєте, як у фільмах про апокаліпсис», — розповіла постраждала Влада у коментарі кореспонденту ТСН Сергію Осадчуку.

Про наслідки атаки повідомив і співак MELOVIN. Артист зазначив, що під удар потрапив будинок його батьків — в оселі вибило шибки, але, на щастя, рідні не постраждали.

Армія РФ вдарила по Харкову

Росіяни 6 квітня вгатили по Харкову. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, окупанти ударили «Шахедом» по Київському району міста.

Реклама

«Влучання ворожого дрону сталося біля зупинки громадського транспорту — поранений водій міського маршруту та пошкоджено мікроавтобус, за кермом якого він і перебував. Є постраждалі — їхня кількість та стан уточнюються. Триває обстеження місця прильоту», — зазначив він.

Також мер міста повідомив, що, ймовірно, окупанти поцілили у навчальний заклад.

Наслідки ворожої атаки на Харків / © Ігор Терехов, мер Харкова

Ще один «приліт» зафіксували на останньому поверсі багатоповерхівки. Хоча пожежі вдалося уникнути, у дворі будинку потрощено припарковані автомобілі. Дані про потерпілих наразі збирають.

Як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, медична допомога знадобилася трьом жінкам віком 34, 56 та 61 рік. У всіх діагностували гостру реакцію на стрес.

Реклама

Росія обстрілює енергетику України

Минулої доби та сьогодні зранку, 6 квітня, російські війська вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури. За даними «Укренерго», пошкодження зафіксовані у Сумській, Харківській, Одеській та Херсонській областях. Найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині та Київщині.

По Чернігівській області ворог завдав чотирьох ударів. Як повідомив очільник ОВА В’ячеслав Чаус, більшість районів області зараз знеструмлені. Чернігів та навколишні громади змушені переходити на альтернативні джерела живлення.

Через атаку на енерговузли без світла залишилося місто-супутник ЧАЕС — Славутич. Знеструмлено близько 21 тисячі людей.

На півдні України під удар потрапив об’єкт компанії ДТЕК. Енергетикам уже вдалося заживити критичну інфраструктуру та повернути світло майже трьом тисячам родин, проте ситуація залишається напруженою.

Реклама

Наразі без електрики в Одесі залишаються 16,7 тисячі домогосподарств у Приморському, Хаджибейському та Київському районах.

Фахівці визнають, що руйнування значні. Триває розбирання завалів та відновлювальні роботи, які потребують тривалого часу.

Нагадаємо, 5 квітня росіяни завдали масованого удару по мирних українських містах. Зокрема, під удар потрапили Одеса, Харків, Нікополь, Чернігів, Сумщина, Полтавщина та інші регіони. Через обстріл є жертви серед людей та наслідки для цивільної інфраструктури. Багато потерпілих.

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.