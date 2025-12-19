ТСН у соціальних мережах

267
1 хв

Росіяни масовано вдарили по газовидобувному підприємству на Харківщині (фото)

Понад 10 безпілотників «Шахед» завдали значних пошкоджень обладнанню групи Smart Energy.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російські дрони «Шахед»

Російські дрони «Шахед» / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Російські окупанти атакувала безпілотниками газовидобувне підприємство групи Smart Energy у Харківській області. Обладнання зазнало значних руйнувань.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Smart Energy.

Під час масованої атаки по газовидобувному об’єкту на Харківщині росіяни цілеспрямовано запустили понад 10 дронів «Шахед». Суттєво було пошкоджено обладнання. Наслідки ще уточнюються.

Минулося без постраждалих, адже від початку року підприємство простоює через зупинений спеціальний дозвіл на видобуток.

«Ми готові негайно розпочати відновлення об’єкту. Проте це напряму залежить від рішення владних органів щодо розблокування ліцензій», — зауважили у Smart Energy.

Наслідки атаки по газовидобувному об’єкту на Харківщині / © Facebook-сторінка Smart Energy

Наслідки атаки по газовидобувному об’єкту на Харківщині / © Facebook-сторінка Smart Energy

Нагадаємо, 9 грудня російські війська атакували ударними дронами об’єкти газової інфраструктури України, що забезпечують паливом населення. Сталися руйнування критично важливого обладнання, проте минулося без постраждалих.

267
