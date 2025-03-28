Росіяни масовано вдарили по Полтаві: що відомо про наслідки

Безпілотник. / © Associated Press

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Учора ввечері. 27 березня, армія РФ завдала масованого удару безпілотниками по цивільних обʼєктах у промислових зонах на території Полтавської громади.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

“Частину цілей було уражено силами та засобами ППО. Внаслідок влучань та падіння уламків на шести різних локаціях було зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств”, - наголосив чиновник.

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З його слів, внаслідок атаки сталися загоряння загальною площею 2500 кв. м. Станом на 4:00 пожежі на всіх обʼєктах ліквідовано.

Минулося без постраждалих, додав Когут.

Нагадаємо, радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що Росія продовжує бити по енергетиці. З його слів, підтверджено два удари за добу.

Дата публікації 20:28, 27.03.25 Кількість переглядів 11 Діти плакали! Тут пожежа, балони могли зірватись: жителів Дніпра трясе після пережитої атаки