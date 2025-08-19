Росіяни масовано вдарили по Полтавщині: перші деталі від влади

Рятувальники. / © ДСНС

Вночі проти, вівторка, 19 серпня російська окупаційна армія масовано атакував Полтавську область. Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Пошкоджено адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів.

“Підрозділі ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки. На щастя, минулося без жертв”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі стало відомо, що Україну атакують близько 70 російських дронів. За інформацією військових, більшість БпЛА перебували на Полтавщині. Зокрема, у Лубнах було чутно звуки вибухів.