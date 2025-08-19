ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4334
Час на прочитання
1 хв

Росіяни масовано вдарили по Полтавщині: перші деталі від влади

Під ударами БпЛА були Лубни й Кременчук.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Рятувальники.

Рятувальники. / © ДСНС

Вночі проти, вівторка, 19 серпня російська окупаційна армія масовано атакував Полтавську область. Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Пошкоджено адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів.

“Підрозділі ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки. На щастя, минулося без жертв”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі стало відомо, що Україну атакують близько 70 російських дронів. За інформацією військових, більшість БпЛА перебували на Полтавщині. Зокрема, у Лубнах було чутно звуки вибухів.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie