Росіяни масовано вдарили по Полтавщині: перші деталі від влади
Під ударами БпЛА були Лубни й Кременчук.
Вночі проти, вівторка, 19 серпня російська окупаційна армія масовано атакував Полтавську область. Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах.
Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
Пошкоджено адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів.
“Підрозділі ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки. На щастя, минулося без жертв”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі стало відомо, що Україну атакують близько 70 російських дронів. За інформацією військових, більшість БпЛА перебували на Полтавщині. Зокрема, у Лубнах було чутно звуки вибухів.