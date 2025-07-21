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Росіяни масовано вдарили по Прикарпатті: що відомо про потерпілих і наслідки (фото)
Під час російського обстрілу сталися влучання на території Івано-Франківської області.
Вночі проти 21 липня російська армія вдарила по Прикарпатті. Наслідки фіксують і в Івано-Франківську, і в населених пунктах області. Є поранені.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
“Попередньо, чотири людини травмовані, серед них - одна дитина”, - йдеться у повідомленні.
За інформацією рятувальників, в місті Івано-Франківськ рятувальники оперативно ліквідували пожежі гаражів та автомобілів на одній зі стоянок, а також займання виробничо-складських приміщень.
Крім того, в Івано-Франківській територіальній громаді ліквідована пожежа двоповерхового житлового будинку. Також в цій громаді пошкоджено інші житлові будинки.
В Городенківській територіальній громаді Коломийського району виникла пожежа господарчої будівлі.
Очільниця ОВА Світлана Онищук зауважила, що вночі ворог завдав масованого удару по області.
“Зафіксовано влучання. На жаль, є постраждалі”, - наголосила чиновниця і пообіцяла згодом повідомити деталі.
ФОТО
Як повідомлялося, цієї ночі РФ здійснила найбільший удар по Івано-Франківську. Військові країни-агресорки атакували місто ракетами і безпілотниками. Щонайменше у трьох селах громади пошкодження інфраструктури.