Росіяни масовано вдарили по Прикарпатті: що відомо про потерпілих і наслідки (фото)

Рятувальники. / © Associated Press

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Вночі проти 21 липня російська армія вдарила по Прикарпатті. Наслідки фіксують і в Івано-Франківську, і в населених пунктах області. Є поранені.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

“Попередньо, чотири людини травмовані, серед них - одна дитина”, - йдеться у повідомленні.

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За інформацією рятувальників, в місті Івано-Франківськ рятувальники оперативно ліквідували пожежі гаражів та автомобілів на одній зі стоянок, а також займання виробничо-складських приміщень.

Крім того, в Івано-Франківській територіальній громаді ліквідована пожежа двоповерхового житлового будинку. Також в цій громаді пошкоджено інші житлові будинки.

В Городенківській територіальній громаді Коломийського району виникла пожежа господарчої будівлі.

Очільниця ОВА Світлана Онищук зауважила, що вночі ворог завдав масованого удару по області.

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“Зафіксовано влучання. На жаль, є постраждалі”, - наголосила чиновниця і пообіцяла згодом повідомити деталі.

ФОТО

Вночі проти 21 липня російська армія вдарила по Прикарпатті. / © ДСНС в Івано-Франківській області

Вночі проти 21 липня російська армія вдарила по Прикарпатті. / © ДСНС в Івано-Франківській області

Вночі проти 21 липня російська армія вдарила по Прикарпатті. / © ДСНС в Івано-Франківській області

Як повідомлялося, цієї ночі РФ здійснила найбільший удар по Івано-Франківську. Військові країни-агресорки атакували місто ракетами і безпілотниками. Щонайменше у трьох селах громади пошкодження інфраструктури.

Дата публікації 07:10, 25.06.25 Кількість переглядів 162 Вижити можливо! Що робити, якщо опинилися під завалами?