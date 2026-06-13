Росіяни масовано вдарили по ринку: виникли пожежі і руйнування, багато травмованих (відео)

Атака РФ. / © Associated Press

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Російська армія завдала масованого удару по селищу Васильківка, що у Синельниківського районі на Дніпропетровщині. Поранення отримали дев’ятеро людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, Васильківську громаду атакували 12 російських КАБів. Сильно дісталося місцевому ринку. Там виникла пожежа, пошкоджено вісім магазинів та десять торгових павільйонів. Крмі того, у селищі зруйновано багатоквартирний будинок.

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Зауважимо, що очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що шість травмованих шпиталізували. Зокрема, 40-річний чоловік перебуває у важкому стані.

Дата публікації 10:50, 13.06.26 Кількість переглядів 2 РФ вдарила 12 КАБами по ринку — відео

Нагадаємо, зранку 13 червня Запоріжжя сколихнули сильні вибухи. Росіяни атакували дронами у місті об’єкт критичної інфраструктури. Загинув чоловік.

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