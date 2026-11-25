Російська атака на енергетику України / Ілюстративне зображення / © ТСН.ua

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Російська армія масовано атакувала одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК. Внаслідок ударів об’єкт припинив генерацію електроенергії.

Про це повідомили в ДТЕК.

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«росія здійснила масовану атаку на одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджено обладнання», — вказано в заяві.

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У компанії зазначили, що це вже третя масована атака на її станції від початку листопада.

Атаки РФ на енергетику України — останні новини

Нагадаємо, напередодні російські атаки пошкодили енергетичну інфраструктуру Одеської та Дніпропетровської областей, спричинивши масштабні перебої зі світлом.

Станом на 23 листопада енергетикам вдалося заживити критичну інфраструктуру в Одесі та частково стабілізувати ситуацію, хоча в регіоні ще можливі обмеження. Натомість на Дніпропетровщині ситуація значно складніша: за два дні ворог пошкодив чотири енергооб’єкти та вдарив по магістральних мережах, знеструмивши близько 353 тис. осель, зокрема значну частину Дніпра, місто Самар та прилеглі райони. Енергетики продовжують ремонти.

Окрім того, російські війська 24 листопада били по енергетичній інфраструктурі Київської області, пошкодивши об’єкти у Вишгородському та Білоцерківському районах.

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У ніч проти 25 листопада російські дрони атакували об’єкт енергетичної інфраструктури в Житомирському районі.

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