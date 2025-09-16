- Дата публікації
Росіяни масовано вдарили по Запорізькій області: є жертви
Атаки військових РФ по Запоріжжю 16 вересня забрали життя двох людей. Є потерпілі та руйнування.
Російські війська масовано атакували Пологівський район та Запоріжжя. Загинуло двоє людей, ще 14 — дістали поранення.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Впродовж доби окупанти завдали 540 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області», — наголосив він.
За даними ОВА, війська РФ здійснили:
11 авіаційних ударів — Балабине, Григорівка, Гуляйполе, Червоне та Успенівка.
329 БпЛА різної модифікації — Богданівка, Плавні, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Новоандріївка, Новопавлівка, Червоне та Преображенка.
17 обстрілів з РСЗВ — Запоріжжя, Кушугума, Гуляйполе та Новоданилівка.
183 артилерійських — Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Новоандріївка та Червоне.
«Надійшло 134 повідомлення про пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, комерційних приміщень, підприємств, електрообладнання, автомобілів та господарчих будівель», — йдеться у повідомленні.
Як ми писали, вночі 16 вересня РФ атакувала Запоріжжя. Внаслідок нічного удару постраждали 13 людей. Серед поранених – діти віком 4 та 17 років. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.
«Постраждалі продовжують звертатися за допомогою медиків. На жаль, одна людина – 41-річний чоловік – загинув», – зазначив він.
На місці працюють екстрені служби. Ліквідація наслідків обстрілу триває.