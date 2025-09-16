ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
255
Росіяни масовано вдарили по Запорізькій області: є жертви

Атаки військових РФ по Запоріжжю 16 вересня забрали життя двох людей. Є потерпілі та руйнування.

Обстріл Запоріжжя 16 вересня

Обстріл Запоріжжя 16 вересня / © Запорізька ОВА

Російські війська масовано атакували Пологівський район та Запоріжжя. Загинуло двоє людей, ще 14 — дістали поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Впродовж доби окупанти завдали 540 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області», — наголосив він.

За даними ОВА, війська РФ здійснили:

  • 11 авіаційних ударів — Балабине, Григорівка, Гуляйполе, Червоне та Успенівка.

  • 329 БпЛА різної модифікації — Богданівка, Плавні, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Новоандріївка, Новопавлівка, Червоне та Преображенка.

  • 17 обстрілів з РСЗВ — Запоріжжя, Кушугума, Гуляйполе та Новоданилівка.

  • 183 артилерійських — Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Новоандріївка та Червоне.

«Надійшло 134 повідомлення про пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, комерційних приміщень, підприємств, електрообладнання, автомобілів та господарчих будівель», — йдеться у повідомленні.

Як ми писали, вночі 16 вересня РФ атакувала Запоріжжя. Внаслідок нічного удару постраждали 13 людей. Серед поранених – діти віком 4 та 17 років. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

«Постраждалі продовжують звертатися за допомогою медиків. На жаль, одна людина – 41-річний чоловік – загинув», – зазначив він.

На місці працюють екстрені служби. Ліквідація наслідків обстрілу триває.

