Укрaїнa
1965
1 хв

Росіяни масовано вдарили "Шахедами" по Охтирці: що відомо про наслідки (фото)

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
© Associated Press

Вночі проти 20 серпня російська армія завдав масованого удару безпілотниками по місту Охтирка на Сумщині. Поранено 12 людей, серед них діти.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Сумської області.

“Цей цинічний обстріл був спрямований проти мирного населення. Унаслідок атаки поранення отримали 12 осіб, серед них двоє дітей”, - наголосили правоохоронці.

У місті пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду, гараж.

Зазначається, що поліція фіксує черговий злочин агресорки РФ.

“Російські війська вкотре продемонстрували своє ставлення до життя та безпеки цивільного населення, цілеспрямовано атакуючи житлові квартали”, - додали у поліції.

ФОТО

/ © МВС в Сумській області

© МВС в Сумській області

/ © МВС в Сумській області

© МВС в Сумській області

/ © МВС в Сумській області

© МВС в Сумській області

/ © МВС в Сумській області

© МВС в Сумській області

/ © МВС в Сумській області

© МВС в Сумській області

