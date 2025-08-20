Росіяни масовано вдарили "Шахедами" по Охтирці: що відомо про наслідки (фото)

© Associated Press

Реклама

Вночі проти 20 серпня російська армія завдав масованого удару безпілотниками по місту Охтирка на Сумщині. Поранено 12 людей, серед них діти.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Сумської області.

“Цей цинічний обстріл був спрямований проти мирного населення. Унаслідок атаки поранення отримали 12 осіб, серед них двоє дітей”, - наголосили правоохоронці.

Реклама

У місті пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду, гараж.

Зазначається, що поліція фіксує черговий злочин агресорки РФ.

“Російські війська вкотре продемонстрували своє ставлення до життя та безпеки цивільного населення, цілеспрямовано атакуючи житлові квартали”, - додали у поліції.

ФОТО

Реклама

© МВС в Сумській області

© МВС в Сумській області

© МВС в Сумській області

© МВС в Сумській області