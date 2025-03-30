- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 260
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни масштабно атакували Дніпро: кількість жертв зросла
Сьогодні, 30 березня, місто у жалобі
Російські окупанти ввечері у п’ятницю, 28 березня, влаштувалий масштабний обстріл міста Дніпро. За останніми даними, загинули четверо осіб.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
«Дніпро сьогодні у жалобі за загиблими через атаку росіян. Під час останньої обірвалося життя чотирьох людей», — написав він.
За його даними, кількість постраждалих в обласному центрі теж збільшилася до 28. Дев’ятеро з них залишаються у лікарні. Стан двох пацієнтів оцінюють як важкий.
Нагадаємо, що внаслідок масованого нальоту ударних дронів у місті сталися пожежі. Зокрема, загорівся готельно-ресторанний комплекс Bartolomeo.