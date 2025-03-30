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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
260
Час на прочитання
1 хв

Росіяни масштабно атакували Дніпро: кількість жертв зросла

Сьогодні, 30 березня, місто у жалобі

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Getty Images

Російські окупанти ввечері у п’ятницю, 28 березня, влаштувалий масштабний обстріл міста Дніпро. За останніми даними, загинули четверо осіб.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

«Дніпро сьогодні у жалобі за загиблими через атаку росіян. Під час останньої обірвалося життя чотирьох людей», — написав він.

За його даними, кількість постраждалих в обласному центрі теж збільшилася до 28. Дев’ятеро з них залишаються у лікарні. Стан двох пацієнтів оцінюють як важкий.

Нагадаємо, що внаслідок масованого нальоту ударних дронів у місті сталися пожежі. Зокрема, загорівся готельно-ресторанний комплекс Bartolomeo.

Дата публікації
Кількість переглядів
260
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