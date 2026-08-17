ЗСУ / © Associated Press

Реклама

Російські війська мали «успіх» у Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомили аналітики інформаційного ресурсу DeepState.

Реклама

За даними аналітиків, малі піхотні групи окупантів просунулися біля Новоолександрівки на Покровському напрямку, у Кривій Луці на Лиманському напрямку в Донецькій області та в Курилівці на Куп’янському напрямку в Харківській області.

Реклама

«Армія РФ наближається до східних околиць Лимана та не припиняє тиснути на українські позиції південніше від цього міста, зокрема в районі Рай-Олександрівки», — зазначили експерти.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заяивв, що українське військове командування зосереджує зусилля на зміцненні стратегічних напрямків Донеччини та максимальному виснаженні російських окупаційних сил. За підрахунками керівництва держави, лише протягом цього місяця армія РФ втратить десятки тисяч своїх солдатів.

Тим часом попри спроби окупантів посилити штурми на сході, Сили оборони провели успішні контратаки, зачистили Костянтинівку від розвідгрупи ворога та повернули 26,7 кв. км території на Олександрівському напрямку.

Новини партнерів