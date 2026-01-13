Росіяни накопичують сили на Півдні: у ЗСУ попередили про нове загострення на фронті

ЗСУ фіксують підозррілу активність окупантів в напрямку Оріхова та Гуляйполя / © Associated Press

Командування окупаційних військ поставило своїм підрозділам завдання просуватися вглиб української оборони на Запоріжжі. Розвідка фіксує підготовку до нових атак.

Про це речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів у коментарі РБК-Україна.

Де готують прорив

За словами речника, найнебезпечніша ситуація складається на відрізку фронту поблизу населених пунктів Малі Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка і Мала Токмачка.

«Там, за даними нашої розвідки, противник намагається зібрати певну кількість особового складу на передових позиціях для того, щоб розпочати в майбутньому штурмові дії в напрямку Оріхова», — повідомив Волошин.

Він наголосив, що росіяни отримали наказ вийти на околиці Оріхова. Військові очікують початку активних бойових дій на цій ділянці вже за декілька днів.

Загроза для Гуляйполя

Ще однією точкою напруги стає район населеного пункту Білогір’я, що розташований між Гуляйполем та Оріховим.

«Крім того, за даними нашої розвідки, ворог збирає і зосереджує особовий склад в населеному пункті Білогір’я… З цього можна зробити висновок, що на цій ділянці фронту ворог також намагатиметься проводити штурмові дії», — зазначив речник.

Терор прифронтових міст

Підготовку до наземних атак ворог супроводжує масованими обстрілами цивільної інфраструктури. Під вогнем перебувають Оріхів, Комишуваха та Верхня Терса.

Лише за минулу добу зафіксовано близько 25 ударів по цих населених пунктах. Окупанти намагаються зруйнувати логістику та залякати місцеве населення.

Нагадаємо, попри те, що російська армія продовжує наступ, військова машина Кремля не змогла досягти значного прориву за роки повномасштабної агресії. Політика Володимира Путіна веде Росію до катастрофи, роблячи її слабшою та залежнішою від зовнішніх гравців.