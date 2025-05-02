ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
2 хв

Росіяни накопичують сили у Курській області: яка загроза для Сумщини

На території Сумщини діють російські ДРГ. Окрім того, росіяни активно атакують населені пункти регіону.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курська область.

Курська область. / © ТСН.ua

У Курській області від минулого року російська армія розпочала накопичувати сили - і особовий склад, і техніку. Окрім того, окупанти продовжують обстрілювати Сумську область.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Ці сили він застосовував проти тих підрозділів Сил оборони України, які вели свою операцію в межах Курської області. Зараз з цих сил та засобів застосовує свої сили для того, щоб застосовувати тактику малих штурмових груп", - розповів він.

Зі слів Демченка, існує ймовірність, що ворог береже техніку для подальших дій, бо на даний момент вона на Сумському напрямку не використовується.

Разом з тим на цій ділянці фронту фіксують велику кількість обстрілів за допомогою дронів, артилерії, КАБів. Росіяни намагаються знищувати позиції українських захисників, а також прицільно б'ють по населених пунктах.

На території Сумщини діють російські ДРГ. Також у напрямку населених пунктів Басівка та Журавка росіяни задіюють штурмові групи.

"Це застосування малих штурмових груп, які йдуть на територію України як в пішому порядку, так і намагаються також заскочити на квадроциклах для того, щоб накопичуватися на території нашої країни та розширювати зону боїв вже на території нашої держави", - розповів речник ДПСУ.

Нагадаємо, військове керівництво РФ та Кремль заявили нібито про закінчення бойових дій в Курській області. Втім, Сили оборони спростували фейк Росії про вихід ЗСУ з Курщини. В Генштабі зазначили, що оперативна обстановка складна, але підрозділи ЗСУ продовжують утримувати визначені позиції.

Після цього “фюрер” РФ Володимир Путін вперше заявив про участь КНДР у війні на території Курщини. З його слів, РФ “ніколи не забуде подвигу корейських бійців спецназу”, а також “шануватиме корейських героїв, які віддали життя за Росію”.

У Держдепартаменті США на таку заяву відреагували та заявили, що стурбовані діями Пхеньяна і Москви. У Держдепі наголосили, що "треті країни, такі як КНДР", які беруть участь у російсько-українській війні, "несуть відповідальність".

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie