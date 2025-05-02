Росіяни накопичують сили у Курській області: яка загроза для Сумщини

Курська область. / © ТСН.ua

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У Курській області від минулого року російська армія розпочала накопичувати сили - і особовий склад, і техніку. Окрім того, окупанти продовжують обстрілювати Сумську область.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Ці сили він застосовував проти тих підрозділів Сил оборони України, які вели свою операцію в межах Курської області. Зараз з цих сил та засобів застосовує свої сили для того, щоб застосовувати тактику малих штурмових груп", - розповів він.

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Зі слів Демченка, існує ймовірність, що ворог береже техніку для подальших дій, бо на даний момент вона на Сумському напрямку не використовується.

Разом з тим на цій ділянці фронту фіксують велику кількість обстрілів за допомогою дронів, артилерії, КАБів. Росіяни намагаються знищувати позиції українських захисників, а також прицільно б'ють по населених пунктах.

На території Сумщини діють російські ДРГ. Також у напрямку населених пунктів Басівка та Журавка росіяни задіюють штурмові групи.

"Це застосування малих штурмових груп, які йдуть на територію України як в пішому порядку, так і намагаються також заскочити на квадроциклах для того, щоб накопичуватися на території нашої країни та розширювати зону боїв вже на території нашої держави", - розповів речник ДПСУ.

Нагадаємо, військове керівництво РФ та Кремль заявили нібито про закінчення бойових дій в Курській області. Втім, Сили оборони спростували фейк Росії про вихід ЗСУ з Курщини. В Генштабі зазначили, що оперативна обстановка складна, але підрозділи ЗСУ продовжують утримувати визначені позиції.

Після цього “фюрер” РФ Володимир Путін вперше заявив про участь КНДР у війні на території Курщини. З його слів, РФ “ніколи не забуде подвигу корейських бійців спецназу”, а також “шануватиме корейських героїв, які віддали життя за Росію”.

У Держдепартаменті США на таку заяву відреагували та заявили, що стурбовані діями Пхеньяна і Москви. У Держдепі наголосили, що "треті країни, такі як КНДР", які беруть участь у російсько-українській війні, "несуть відповідальність".

Дата публікації 19:47, 25.04.25 Кількість переглядів 18 Киян вбила ракета КНДР з американським начинням!