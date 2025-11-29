Росіяни накопичують сили в Покровську: що посприяло окупантам

Бої за Покровськ / © ТСН

Реклама

Російські окупанти збільшили кількість свого особового складу у Покровську, скориставшись щільним туманом, який протягом доби 28 листопада тримався над містом.

Про це повідомили у 7 корпусі ДШВ.

Такі погодні умови ускладнили роботу повітряної розвідки: обмежена видимість позбавляє можливості ефективно виявляти та знищувати противника.

Реклама

«Ворог намагається використовувати погіршення видимості для нарощування сил, створення укриттів у забудовах та підготовки умов для подальшого наступу. За несприятливих погодних умов противник має можливість заводити у місто більше особового складу», — йдеться у повідомленні.

Попри це, Сили оборони продовжують стримувати російські війська по всій лінії бойового зіткнення у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ.

Упродовж 27-28 листопада українські військові у Покровську знищили 29 окупантів, ще 9 — поранені. Більшість противників ліквідовані у стрілецьких боях.

Нагадаємо, раніше командувач ДШВ Олег Апостол повідомив, скільки ще українська армія триматиме Покровськ.