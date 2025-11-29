- Дата публікації
Росіяни накопичують сили в Покровську: що посприяло окупантам
Погодні умови ускладнили роботу повітряної розвідки: щільний туман обмежив видимість та можливість виявляти ворога.
Російські окупанти збільшили кількість свого особового складу у Покровську, скориставшись щільним туманом, який протягом доби 28 листопада тримався над містом.
Про це повідомили у 7 корпусі ДШВ.
Такі погодні умови ускладнили роботу повітряної розвідки: обмежена видимість позбавляє можливості ефективно виявляти та знищувати противника.
«Ворог намагається використовувати погіршення видимості для нарощування сил, створення укриттів у забудовах та підготовки умов для подальшого наступу. За несприятливих погодних умов противник має можливість заводити у місто більше особового складу», — йдеться у повідомленні.
Попри це, Сили оборони продовжують стримувати російські війська по всій лінії бойового зіткнення у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ.
Упродовж 27-28 листопада українські військові у Покровську знищили 29 окупантів, ще 9 — поранені. Більшість противників ліквідовані у стрілецьких боях.
