- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 162
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни масовано накрили дронами південь Одещини: влада повідомила про наслідки (фото)
Внаслідок чергової атаки пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру.
Вночі проти 21 січня російська армія масовано атакувала безпілотниками південь Одеської області. Щонайменше одна людина постраждала.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За попередньою інформацією, поранення ноги отримав 50-річний чоловік. Його шпиталізували до медичного закладу.
В Одеському районі сталися пошкодження і руйнування житлових приватних будинків. Зруйновано складську будівлю з меблевими виробами.
У ДСНС уточнили, що внаслідок влучань сталися пожежі, зокрема горіли два приватних житлових будинки. Окрім того, пошкоджені будівлі, розташовані поруч.
ФОТО
Як повідомлялося, минулої ночі, 20 січня, РФ вдарила по житлових кварталах і енергетиці Одещини. Зокрема, у Чорноморську сталося влучання дрона в багатоповерховий житловий будинок. Виникло займання. Пошкоджено фасад та вікна будинку. Пожежу оперативно ліквідовано.