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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
521
Час на прочитання
1 хв

Росіяни накрили обласний центр КАБами: є поранені та руйнування — деталі (фото)

Просто посеред дня агресорка РФ завдала удару по обласному центру.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на Запоріжжя.

Атака на Запоріжжя. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Доповнено додатковими матеріалами

У вівторок, 30 червня, російська армія атакувала Запоріжжя. Окупанти скинули на місто керовані авіабомби.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Росіяни завдали удару по Запоріжжю. Пошкоджено будівлю, займання ліквідовано», — йдеться у повідомленні чиновника.

Внаслідок обстрілу щонайменше четверо людей отримали поранення: 48-річна жінка та чоловіки 51, 54 та 67 років. За словами медиків, наразі їхнім життям нічого не загрожує.

Росіяни завдали удару по Запоріжжю.

Росіяни завдали удару по Запоріжжю.

Росіяни завдали удару по Запоріжжю. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Росіяни завдали удару по Запоріжжю. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Росіяни завдали удару по Запоріжжю. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Росіяни завдали удару по Запоріжжю. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Нагадаємо, 29 червня росіяни кілька разів завдали ударів по місту Запоріжжя. В одному з районів дрон вгатив по міській маршрутці. Внаслідок удару загинули троє людей, а близько десяти отримали травми. Зокрема, дитина.

Окрім того, напередодні Росія двічі вдарила по будівлі Запорізької ОДА. Перший “приліт” стався близько 18:00, а другий - за дві години. Минулося без травмованих.

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Дата публікації
Кількість переглядів
521
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