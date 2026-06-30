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Росіяни накрили обласний центр КАБами: є поранені та руйнування — деталі (фото)
Просто посеред дня агресорка РФ завдала удару по обласному центру.
У вівторок, 30 червня, російська армія атакувала Запоріжжя. Окупанти скинули на місто керовані авіабомби.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
«Росіяни завдали удару по Запоріжжю. Пошкоджено будівлю, займання ліквідовано», — йдеться у повідомленні чиновника.
Внаслідок обстрілу щонайменше четверо людей отримали поранення: 48-річна жінка та чоловіки 51, 54 та 67 років. За словами медиків, наразі їхнім життям нічого не загрожує.
Нагадаємо, 29 червня росіяни кілька разів завдали ударів по місту Запоріжжя. В одному з районів дрон вгатив по міській маршрутці. Внаслідок удару загинули троє людей, а близько десяти отримали травми. Зокрема, дитина.
Окрім того, напередодні Росія двічі вдарила по будівлі Запорізької ОДА. Перший “приліт” стався близько 18:00, а другий - за дві години. Минулося без травмованих.