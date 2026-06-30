Атака на Запоріжжя. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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У вівторок, 30 червня, російська армія атакувала Запоріжжя. Окупанти скинули на місто керовані авіабомби.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Росіяни завдали удару по Запоріжжю. Пошкоджено будівлю, займання ліквідовано», — йдеться у повідомленні чиновника.

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Внаслідок обстрілу щонайменше четверо людей отримали поранення: 48-річна жінка та чоловіки 51, 54 та 67 років. За словами медиків, наразі їхнім життям нічого не загрожує.

Росіяни завдали удару по Запоріжжю.

Росіяни завдали удару по Запоріжжю. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Росіяни завдали удару по Запоріжжю. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Нагадаємо, 29 червня росіяни кілька разів завдали ударів по місту Запоріжжя. В одному з районів дрон вгатив по міській маршрутці. Внаслідок удару загинули троє людей, а близько десяти отримали травми. Зокрема, дитина.

Окрім того, напередодні Росія двічі вдарила по будівлі Запорізької ОДА. Перший “приліт” стався близько 18:00, а другий - за дві години. Минулося без травмованих.

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