Росіяни накрили обласний центр - влада повідомила, що відбувається зрання

Наслідки атаки / © Associated Press

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Уночі ворог атакував Одесу. Під ударом опинилися об’єкти інфраструктури. За останніми даними, четверо осіб отримали поранення.

Про це повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

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«Четверо людей отримали поранення. Їм надали необхідну допомогу. Під ударом опинилися об’єкти інфраструктури. Пошкоджено два житлові будинки та гараж. Вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх оселях», — зазначив він.

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Зараз на місці працюють усі відповідні служби та оперативний штаб. Триває ліквідація наслідків атаки та допомога постраждалим.

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали авіаудару по складському приміщенню в Запоріжжі. Внаслідок атаки виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання на площі 600 квадратних метрів та не допустили поширення вогню на більшу площу.

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