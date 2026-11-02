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Росіяни накрили обласний центр - влада повідомила, що відбувається зрання
Зрання в Одесі триває робота з ліквідації наслідків ворожої атаки.
Уночі ворог атакував Одесу. Під ударом опинилися об’єкти інфраструктури. За останніми даними, четверо осіб отримали поранення.
Про це повідомив очільник МВА Сергій Лисак.
«Четверо людей отримали поранення. Їм надали необхідну допомогу. Під ударом опинилися об’єкти інфраструктури. Пошкоджено два житлові будинки та гараж. Вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх оселях», — зазначив він.
Зараз на місці працюють усі відповідні служби та оперативний штаб. Триває ліквідація наслідків атаки та допомога постраждалим.
Раніше повідомлялося, що російські війська завдали авіаудару по складському приміщенню в Запоріжжі. Внаслідок атаки виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання на площі 600 квадратних метрів та не допустили поширення вогню на більшу площу.