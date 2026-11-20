РФ тероризує українців / © Associated Press

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У ніч проти п’ятниці, 20 листопада, армія РФ вдарила по медичному закладу у Шевченківському районі Харкова. Щонайменше четверо людей постраждали. Також у цьому районі зафіксовано влучання на території житлового комплексу.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

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«У житловому комплексі у Шевченківському районі внаслідок атаки пошкоджено п’ять автівок та скління вікон першого поверху багатоквартирного будинку», — зазначив він.

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«Внаслідок влучання ворожого дрону по лікарні постраждало четверо людей, вибито більше 50 вікон. Обстеження місця обстрілу триває», — уточнив мер міста Ігор Терехов.

Нагадаємо, унаслідок нічної балістичної атаки 20 листопада в Києві пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Рух між берегами Дніпра суттєво ускладнений.

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