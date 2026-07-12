Наслідки удару / © Associated Press

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Уночі ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«В Одеському районі внаслідок атаки пошкоджено будівлі та обладнання на території інфраструктурного обʼєкта. Також постраждав житловий сектор: ушкоджень зазнали два приватні житлові будинки та три легкових автомобілі», — зазначив він.

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За його даними, травмованих або загиблих немає. Тривають роботи з усунення наслідків ворожої атаки.

Раніше повідомлялося, що у Харкові зафіксовано руйнування у двох районах міста після ворожої атаки. Росіяни били «Шахедами».

У Кривому Розі - двоє загиблих. За даними очільника ОВА Олександра Ганжи, у Дніпропетровській області троє людей загинули. Понад 10 разів ворог атакував п’ять районів області безпілотниками і артилерією.

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