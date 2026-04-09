Росіяни накрили вогнем селище під великим обласним центром: є жертви і руйнування (фото)

Атака на Запорізьку область. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Армія Російської Федерації зранку 9 квітня атакувала Запорізький район. Окупанти вдарили просто по житлових будинках. Є жертви.

Про це заявив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Росіяни вдарили по селищу Балабине, що за 15 км від Запоріжжя. За словами чиновника, завдано щонайменше вісім ударів. У населеному пункті пошкоджено приватні будинки, деякі — повністю зруйновано.

Що відомо про жертв

«Збільшується кількість постраждалих внаслідок ранкового удару росіян по Запорізькому району», — повідомив Федоров.

Щонайменше одна людина загинула. Четверо місцевих мешканців отримали поранення.

Зауважимо, за даними ОВА, впродовж минулої доби окупанти завдали 804 удари по 43 населених пунктах Запорізької області.

Армія Російської Федерації зранку 9 квітня атакувала Запорізький район. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Армія Російської Федерації зранку 9 квітня атакувала Запорізький район. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Армія Російської Федерації зранку 9 квітня атакувала Запорізький район. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Армія Російської Федерації зранку 9 квітня атакувала Запорізький район. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Армія Російської Федерації зранку 9 квітня атакувала Запорізький район. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Нагадаємо, вночі 9 квітня РФ вдарила по важливому об’єкту в Одеській області. Внаслідок атаки БпЛА сталися пошкодження на території об’єкту критичної інфраструктури.

Російська армія продовжує свідомо використовувати тактику терору проти цивільного населення на півдні України. Використання безпілотників для ударів по мирних людях стало не випадковістю, а частиною стратегії ведення війни.