Росіяни намагаються прокласти шлях до Слов’янська: де тиснуть окупанти — DeepState

Війна Росії проти України / © ТСН

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Російська окупаційна армія посилила штурмові дії на південь від Лимана в Донецькій області, намагаючись розвивати наступ на Слов’янськ, оскільки не може досягти успіху безпосередньо на лиманському напрямку.

Про це повідомили в п’ятницю, 3 липня, аналітики DeepState.

За їхніми даними, противник активно атакує в районах Озерного та Кривої Луки. Попри постійні втрати, російським підрозділам вдалося досягти лише незначного просування.

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У DeepState зазначають, що головною метою окупантів є вихід до району Райгородка з подальшим закріпленням і розвитком наступу на Слов’янськ та навколишню агломерацію.

«Таким чином противник намагається уникнути бойових зіткнень із Лиманом, адже всі спроби зайти в населений пункт закінчуються постійними знищеннями навіть у випадку успішного поодинокого просочування», — наголошують аналітики.

© Deepstatemap

Водночас російські війська зосередили значні зусилля на напрямку Рай-Олександрівки, яку експерти називають одним із ключових населених пунктів для подальшого просування до Слов’янська.

За оцінкою DeepState, лінія Миколаївка—Оріхуватка—Никонорівка залишається останнім важливим рубежем перед потенційним початком боїв безпосередньо за місто.

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«Українські військові успішно на сьогодні відбивають атаки противника і стримують тиск, де необхідно віддати належне як бійцям, так і командирам, які в умовах обмеженого ресурсу людей стримують цю орду», — йдеться у повідомленні.

Окремо аналітики звернули увагу на складну ситуацію в Ямполі. Там, за їхніми словами, українські підрозділи продовжують утримувати населений пункт, попри постійний тиск з боку російських сил.

Експерти вважають, що активізація окупантів на південь від Лимана свідчить про спробу обійти місто, яке залишається для них надзвичайно складною ціллю, та створити передумови для майбутнього наступу на Слов’янськ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські десантники з батальйону «Апачі» 81-ї бригади ДШВ відбили перший масштабний механізований штурм під Слов’янськом та влаштували окупантам логістичний локдаун.

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