Росіяни намагаються прорвати кордон з півночі: почали "м’ясні" штурми

ЗСУ стримують ворога на півночі / © Associated Press

Окупаційні війська намагаються розширити лінію фронту, атакуючи українські рубежі вздовж державного кордону. Проте, попри безперервний тиск та намагання обійти наші позиції з тилу, ворог не має успіху в просуванні вглиб території, втрачаючи при цьому велику кількість живої сили та техніки.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає «Укрінформ».

«У смугах оборони, де перебувають підрозділи Державної прикордонної служби України, ми фіксуємо, що по той бік кордону на найбільш активних, загрозливих напрямках противник намагається атакувати позиції наших воїнів. Просунутися вглиб території нашої країни ворог не може. Натомість зазнає великих втрат», — сказав Демченко.

За його словами, на Харківщині ворог «промацує» обороноздатність українських сил безпосередньо вздовж кордону, намагаючись прорвати його та розширити дії щодо просування на межі Вовчанської громади — у напрямку населених пунктів Дігтярне, Рибалчине.

На Сумщині ворог найактивніший у межах Хотінської та Юнаківської громад у спробах просунутися і «вигадати якісь хитрощі, щоб захопити побільше територій, вийти в тил наших воїнів», зазначив речник ДПСУ.

«І в межах Харківської області, і в межах Сумської втрати ворога досить великі. Але бачимо, що противник, на жаль, не зважає на своїх людей і продовжує гнати їх у „м’ясні“ штурми. Завдання в них одне — просунутися за будь-яку ціну», — зазначив Демченко.

Речник підкреслив, що українські оборонці за допомогою БпЛА здійснюють заходи, аби виявити спроби підходу противника до державного кордону, а також викрити й знищити позиції, техніку та засоби ураження, які ворог використовує для обстрілів території України.

Що каже Генштаб про ситуацію на Північно-Слобожанському і Курському напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби мало місце два боєзіткнення, противник здійснив 139 обстрілів, з яких 11 — із застосуванням РСЗВ. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Також завдав двох авіаударів із застосуванням п’яти КАБ.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Що передувало

Нагадаємо, 10 лютого Сили оборони України вдруге відбили спробу російських окупантів прорватися на територію Сумської області через підземні комунікації, так звану трубу. Під час бойового зіткнення ліквідували майже весь особовий склад штурмової групи противника.

Зазначимо, ЗСУ зірвали спробу РФ створити плацдарм на Сумщині. Хотінь у Сумській області залишається під контролем Збройних Сил України, але ворог не полишає спроб прорватися. Успішна робота українських операторів БпЛА та артилерії змушує ворога нести втрати та постійно змінювати райони зосередження.