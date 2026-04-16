Росіяни намагаються прорватися на Сумщині: у ЗСУ розкрили деталі про бої

Фронт / © ТСН

Російські війська останні десять днів активізували наступальні дії на прикордонних територіях Сумської області. Окупанти намагаються взяти під контроль населені пункти безпосередньо біля кордону.

Про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, найбільша активність фіксується в районах сіл Грабовське та Миропільське.

«Вздовж кордону росіяни доволі таки активно останні десять днів намагаються захоплювати населені пункти на самому кордоні», — розповів Трегубов.

Російські підрозділи намагаються просунутися вглиб української території приблизно на 500 метрів. Водночас цивільне населення з цих районів уже евакуйоване, зокрема після викрадення понад 50 мешканців із Грабовського у грудні.

Додамо, що аналітики DeepState повідомляють про просування російських військ поблизу сіл Новодмитрівка та Степок на Сумщині.

Російська армія активізувалася на півночі України, намагаючись створити буферну зону вздовж кордону в Сумській області. За даними аналітиків, ворог просунувся в районах Грабовського та Миропільського, а загальна площа нових зон контролю сягає близько 150 кв. км. Водночас Сили оборони стримують наступ, перегрупувалися на окремих ділянках і продовжують утримувати ситуацію під контролем.

На Сумщині окупанти використовують нестандартні методи для прориву, як-от спроби проникнення через газові труби. Українські військові вже ліквідували групу штурмовиків, яка намагалася зайти в тил.