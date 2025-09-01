Росіяни намагалися прорватися до Мирнограду: чим усе закінчилося

Фронт

Сили Оборони 30-31 серпня не допустили прорив ворога у Мирноград. Уражена та знищена ворожа техніка.

Про це повідомляє DeepState.

Стало відомо, що ворог силами щонайменше 1 МТЛБ та 1 ОВТ іншого не встановленого зразка спробував через Новоекономічне заїхати безпосередньо в Мирноград.

«МТЛБ була уражена біля 3-го вентиляційного стволу шахти „Капітальна“, а інша ББМка західніше Сінянського водосховища, яке намагалася об’їхати. Здійснюється пошук та ураження піхоти, яка була на броні», — зазначили осінтери.

Крім того, ще 4 одиниці ОВТ уражено в Разіному та його околицях.

«Шляхом OSINT’у було зафіксовано знищення ще 4 ОВТ біля Воздвиженки. Якась частина техніки доїхала у Малинівку, подальша доля невідома», — пишуть у DeepState.

Пояснюється, що така активізація пов’язана з прибуттям на ділянку підрозділів морської піхоти РФ, які люблять здійснювати активні наступальні дії із залученням техніки.

«Реальність та характер боїв на Донбасі має в скорому часі змінити „пориви“ кацапських морпіхів, техніку яких українські бійці ще при висуванні зустрічають вогнем», — додали аналітики.

Насамкінець, фахівці попереджають, що деякі успіхи росіян та велика концентрація сил в районі Покровська, який стоїть вже на горизонті для армії РФ, незабаром стануть причиною активного тиску для реалізації цього завдання, яке давно поставлене.

Раніше з’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 1 вересня. Так, армія РФ має успіхи на Донеччині.

Як зазначається, війська Росії захопили населений пункт у Донецькій області. Є також просування біля ще двох.

«Ворог окупував Комишуваху, а також просунувся біля Маліївки та Новоукраїнки», — йдеться у матеріалі.