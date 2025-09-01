ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
2 хв

Росіяни намагалися прорватися до Мирнограду: чим усе закінчилося

Російські війська намагалися проникнути до Мирнограда через Новоекономічне.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фронт

Фронт

Сили Оборони 30-31 серпня не допустили прорив ворога у Мирноград. Уражена та знищена ворожа техніка.

Про це повідомляє DeepState.

Деталі

Стало відомо, що ворог силами щонайменше 1 МТЛБ та 1 ОВТ іншого не встановленого зразка спробував через Новоекономічне заїхати безпосередньо в Мирноград.

«МТЛБ була уражена біля 3-го вентиляційного стволу шахти „Капітальна“, а інша ББМка західніше Сінянського водосховища, яке намагалася об’їхати. Здійснюється пошук та ураження піхоти, яка була на броні», — зазначили осінтери.

Крім того, ще 4 одиниці ОВТ уражено в Разіному та його околицях.

«Шляхом OSINT’у було зафіксовано знищення ще 4 ОВТ біля Воздвиженки. Якась частина техніки доїхала у Малинівку, подальша доля невідома», — пишуть у DeepState.

Пояснюється, що така активізація пов’язана з прибуттям на ділянку підрозділів морської піхоти РФ, які люблять здійснювати активні наступальні дії із залученням техніки.

«Реальність та характер боїв на Донбасі має в скорому часі змінити „пориви“ кацапських морпіхів, техніку яких українські бійці ще при висуванні зустрічають вогнем», — додали аналітики.

Насамкінець, фахівці попереджають, що деякі успіхи росіян та велика концентрація сил в районі Покровська, який стоїть вже на горизонті для армії РФ, незабаром стануть причиною активного тиску для реалізації цього завдання, яке давно поставлене.

Раніше з’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 1 вересня. Так, армія РФ має успіхи на Донеччині.

Як зазначається, війська Росії захопили населений пункт у Донецькій області. Є також просування біля ще двох.

«Ворог окупував Комишуваху, а також просунувся біля Маліївки та Новоукраїнки», — йдеться у матеріалі.

Дата публікації
Кількість переглядів
127
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie