Росіяни намагалися втягнути 11-річного школяра в підготовку теракту на Одещині

Школяр готував теракт

В Одеській області російські агенти завербували 11-річного школяра.

Про це повідомили у поліції регіону.

Правоохоронці встановили, що 11-річний хлопець контактував через соціальні мережі з кураторами з РФ.

«Вони планували йому надіслати вогнепальну зброю та ніж для застосування проти однокласників. Ліцеїст переслав їм свої дані для відправки. Однак завдяки своєчасному реагуванню співробітників Національної поліції та Служби безпеки України вдалося запобігти трагедії», — йдеться у повідомленні відомства.

Хлопець і його родина раніше не потрапляли в поле зору правоохоронних органів та не перебували на обліках у соціальних службах та поліції.

