Росіяни намагалися з моря атакувати порт в Одесі: відео

Російський морський безекіпажний катер намагався наблизитися до одного з портів Одеси.

Російський морський дрон

Російський морський дрон / © російські телеграм-канали

Російська армія зробила спробу атакувати один із портів міста Одеси за допомогою морського дрона.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

Як видно на опублікованих кадрах, завдати удару ворогові не вдалося.

Російський морський безекіпажний катер, який намагався наблизитися до одного з портів Одеси, оперативно виявили й знищили українські бійці.

Морський дрон, який мчав у напрямку берега, було уражено, після чого пролунав потужний вибух.

«Не дамо ворогу жодного шансу — ні на суші, ні на морі», — йдеться у коментарі до опублікованих кадрів.

Нагадаємо, у ніч проти 22 квітня під обстрілом росіян опинилася портова інфраструктура Одеси. Після влучань ударних БпЛА виникли пожежі, однак минулося без постраждалих.

