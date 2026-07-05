Росіяни намагаються вперто тиснути: аналітики розкрили, що відбувається на фронті

ЗСУ тримають фронт / © Associated Press

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Росіяни продовжують наступати на півночі та північному сході, але не просунулись вперед.

До таких висновків прийшли дослідники американського Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши карти зон бойових дій.

Ситуація на ключових напрямках

Ворожа армія продовжувала наступальні операції на Слов’янському напрямку 3 та 4 липня, але не досягла підтвердженого прогресу. Речник Об’єднаних сил України Віктор Трегубов повідомив, що росіяни раніше намагалися проникнути до Лимана з півночі та півдня міста, але українські війська відбили ці атаки.

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Окупанти продовжували обмежені наступальні операції в тактичному районі Добропілля 3 та 4 липня, але не просунулися вперед.

Продовжували вони наступальні операції й на Покровському напрямку 3 та 4 липня, але безуспішно.

Аналогічно було й на Новопавлівському, Олександрівському, Гуляйпільському напрямках, а також на заході Запорізької області.

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 4 липня.

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Російські війська також продовжили обмежені наступальні операції на напрямку Великого Бурлука. І хоча військові блогери з РФ заявляють про певні «успіхи» в районі Білого Колодязя на північний захід від Великого Бурлука, в Інституті не підтверджують цю інформацію.

Ситуація на фронті — останні новини

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про загрозу удару по Чернігівській області з Брянщини.

«Найбільш ймовірний варіант, і це підтверджується кількома даними — можливі наступальні дії на півночі з території Росії, з Брянської області. Це реалістичний варіант, і, звичайно, ми до цього готуємося», — повідомив головком ЗСУ.

Тим часом у Кремлі продовжують жити у вигаданій реальності, де окупаційна армія демонструє «видатні перемоги», засновані на сфальсифікованих картах військового командування.

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Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що армія РФ у війні проти України нібито досягла «дуже важливих успіхів» на фронті.

Поки Пєсков звітував про перемоги на радіо, OSINT-аналітики виявили, що карти бойових дій, які російські воєначальники демонструють Володимиру Путіну, мають дуже мало спільного з реальністю. Експерти кажуть, що російський генералітет просто малює для Путіна тисячі квадратних кілометрів «віртуальних» перемог, які існують лише у папочках з грифом «секретно».

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