Укрaїнa
425
1 хв

Росіяни завдали звірячий удар по Слов’янську на Донеччині: що відомо

Бомба влучила просто у приватне подвір’я.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Слов'янськ

Слов'янськ / © Національна поліція Донецької області

Російські війська завдали авіаудару по Слов’янську, застосувавши керовану бомбу вагою 250 кілограмів.

Про це пише поліція Донецької області.

Боєприпас влучив у приватне подвір’я, спричинивши поранення серед цивільного населення та масштабні руйнування.

Обстріл Слов’янська / © Національна поліція Дніпропетровської області

Обстріл Слов’янська / © Національна поліція Дніпропетровської області

Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей. Поранення дістали п’ятеро чоловіків віком від 37 до 58 років, а також дві жінки — 34 та 70 років. Поліцейські-парамедики оперативно надали потерпілим домедичну допомогу та доправили їх до лікарні.

Пошкоджено п’ять багатоповерхових будинків та близько 20 приватних осель. Також постраждали магазин, гараж і легковий автомобіль.

На місці обстрілу працюють правоохоронці. Вони фіксують всі наслідки удару та збирають докази чергового воєнного злочину російської армії проти мирного населення.

Обстріл Слов’янська / © Національна поліція Донецької області

Обстріл Слов’янська / © Національна поліція Донецької області

Нагадаємо, зранку, 10 січня, російські війська завдали удару по промисловій інфраструктурі в Одеському районі. За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, на території портового підприємства було пошкоджено порожній резервуар і сталося займання утеплювача. Інформації про загиблих або постраждалих немає.

