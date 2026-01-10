- Дата публікації
Росіяни завдали звірячий удар по Слов’янську на Донеччині: що відомо
Бомба влучила просто у приватне подвір’я.
Російські війська завдали авіаудару по Слов’янську, застосувавши керовану бомбу вагою 250 кілограмів.
Про це пише поліція Донецької області.
Боєприпас влучив у приватне подвір’я, спричинивши поранення серед цивільного населення та масштабні руйнування.
Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей. Поранення дістали п’ятеро чоловіків віком від 37 до 58 років, а також дві жінки — 34 та 70 років. Поліцейські-парамедики оперативно надали потерпілим домедичну допомогу та доправили їх до лікарні.
Пошкоджено п’ять багатоповерхових будинків та близько 20 приватних осель. Також постраждали магазин, гараж і легковий автомобіль.
На місці обстрілу працюють правоохоронці. Вони фіксують всі наслідки удару та збирають докази чергового воєнного злочину російської армії проти мирного населення.
Нагадаємо, зранку, 10 січня, російські війська завдали удару по промисловій інфраструктурі в Одеському районі. За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, на території портового підприємства було пошкоджено порожній резервуар і сталося займання утеплювача. Інформації про загиблих або постраждалих немає.