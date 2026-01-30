Війна в Україні / © ТСН.ua

Сили оборони України готуються стримувати подальший наступ російської окупаційної армії, яка нарощує для цього резерви.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у п’ятницю, 30 січня, після робочої зустрічі із командирами військових частин, які безпосередньо виконують бойові завдання на фронті.

«З урахуванням нарощування противником резервів і активізації наступальних дій, оцінили зміни в його тактиці та можливі сценарії розвитку ситуації», — йдеться в його повідомленні.

Головком ЗСУ зазначив, що на нараді окрему увагу зосередили на ролі командира у збереженні керованості та стійкості підрозділів, ефективній взаємодії, логістичному забезпеченні й організації медичної евакуації, а також на вирішенні проблемних питань на місцях.

«Визначили першочергові кроки для посилення стійкості оборони та максимального збереження життя особового складу», — наголосив Сирський.

Нагадаємо, за останніми даними CSIS, втрати РФ на фронті перевищили масштаби всіх воєн від часів Другої світової. Окупанти втратили майже 1,2 млн солдатів під час війни в Україні.

Раніше народний депутат Роман Костенко припустив, що Росія втратить можливість проводити наступальні операції, якщо Сили оборони будуть знищувати близько 50 тисяч загарбників щомісяця.