Росіяни нарощують резерви для наступу — Сирський
Командири ЗСУ визначили кроки щодо посилення стійкості оборони України.
Сили оборони України готуються стримувати подальший наступ російської окупаційної армії, яка нарощує для цього резерви.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у п’ятницю, 30 січня, після робочої зустрічі із командирами військових частин, які безпосередньо виконують бойові завдання на фронті.
«З урахуванням нарощування противником резервів і активізації наступальних дій, оцінили зміни в його тактиці та можливі сценарії розвитку ситуації», — йдеться в його повідомленні.
Головком ЗСУ зазначив, що на нараді окрему увагу зосередили на ролі командира у збереженні керованості та стійкості підрозділів, ефективній взаємодії, логістичному забезпеченні й організації медичної евакуації, а також на вирішенні проблемних питань на місцях.
«Визначили першочергові кроки для посилення стійкості оборони та максимального збереження життя особового складу», — наголосив Сирський.
Нагадаємо, за останніми даними CSIS, втрати РФ на фронті перевищили масштаби всіх воєн від часів Другої світової. Окупанти втратили майже 1,2 млн солдатів під час війни в Україні.
Раніше народний депутат Роман Костенко припустив, що Росія втратить можливість проводити наступальні операції, якщо Сили оборони будуть знищувати близько 50 тисяч загарбників щомісяця.