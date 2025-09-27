Росіяни націлились на ще один обласний центр: у ЗСУ розкрили підступну тактику РФ

Армія РФ. / © Associated Press

Останнім часом армія РФ намагається активізувати наступ на Запорізькому напрямку. Зокрема, поблизу Степногірська. Окупанти прагнуть рухатися в бік Запоріжжя.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі “24 Каналу”.

Росіяни прагнуть витіснити Сили оборони з позиції на околицях Кам'янського. Крім того, він продовжує спроби захопити населений пункт Плавні.

Владислав Волошин зауважив, що ЗСУ відомі плани ворога на Запоріжжі. Росіяни намагаються просуватися в бік населеного пункту Приморське. Все задля того, щоб із цього плацдарму ворожі штурмові групи мали змогу атакувати наші позиції в напрямку Степногірська.

“За минулу добу зафіксовано дві такі спроби. Також ворог застосовує тактику інфільтрації. Тобто намагається надмалими групами піхоти, до трьох людей, проникнути повз наші позиції, вглиб оборони, щоб зайти нам у спину”, - сказав речник.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що ЗСУ звільнили село на важливий ділянці фронту. Українські війська нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка в Донецькій області. Сили оборони звільнили один населений пункт на цій ділянці фронту.