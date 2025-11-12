ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
1 хв

Росіяни не контролюють Покровськ: як ідуть бої за місто — Сирський

Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника. Тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій ворога.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Головком ЗСУ Олександр Сирський на Покровському напрямку

Головком ЗСУ Олександр Сирський на Покровському напрямку / © Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Російські окупанти не встановили свій контроль над містом Покровськ, оперативного оточення угруповання Сил оборони України немає.

Про це повідомив у середу, 12 листопада, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після зустрічі з командирами на Покровському напрямку.

За його словами, українські військові роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення противника. На підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника, рідше — знищення легкої ворожої техніки.

«Нашими основними завданнями залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових — для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених», — наголосив головком ЗСУ.

Олександр Сирський додав, що пошук та знищення ворога триває також на прилеглому Очеретинському напрямку. За останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 км² території Покровського району Донецької області.

«Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника. Тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій ворога, тут зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України», — наголосив він, зазначивши, що противник під час штурмових дій намагається скористатися складними погодними умовами.

Нагадаємо, росіяни змогли прорватися на околиці Покровська, скориставшись густим туманом, який завадив роботі українських дронів.

Дата публікації
Кількість переглядів
114
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie