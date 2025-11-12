Головком ЗСУ Олександр Сирський на Покровському напрямку / © Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Російські окупанти не встановили свій контроль над містом Покровськ, оперативного оточення угруповання Сил оборони України немає.

Про це повідомив у середу, 12 листопада, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після зустрічі з командирами на Покровському напрямку.

За його словами, українські військові роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення противника. На підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника, рідше — знищення легкої ворожої техніки.

«Нашими основними завданнями залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових — для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених», — наголосив головком ЗСУ.

Олександр Сирський додав, що пошук та знищення ворога триває також на прилеглому Очеретинському напрямку. За останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 км² території Покровського району Донецької області.

«Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника. Тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій ворога, тут зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України», — наголосив він, зазначивши, що противник під час штурмових дій намагається скористатися складними погодними умовами.

Нагадаємо, росіяни змогли прорватися на околиці Покровська, скориставшись густим туманом, який завадив роботі українських дронів.